AB, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısına onay verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladığı açıklandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, EMA'nın olumlu değerlendirmesi sonrasında AstraZeneca'nın Koronavirüse karşı geliştirdiği aşıya AB piyasalarında pazarlama izni verme kararı aldıklarını açıkladı.

Avrupalılara aşı sağlamak için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Von der Leyen, "Şirketin anlaşma gereği 400 milyon doz aşı sağlamasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılara onay verilmişti.

AB Komisyonunun onayının ardından AstraZeneca'nınki AB'de kullanılabilecek üçüncü Koronavirüs aşısı oldu.

AB ilaç düzenleyicisi EMA, bugün AstraZeneca'nın Koronavirüs karşı geliştirdiği aşının kullanılması için onay verilmesini tavsiye etmişti.

EMA, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceğini, 4 ila 12 hafta arayla iki doz halinde uygulanan AstraZeneca aşısının klinik deneylerde yüzde 60 etkili olduğunu bildirmişti.

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29/01/2021 21:32