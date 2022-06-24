AB, Avrupa Siyasi Topluluğu kurmayı değerlendiriyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB'nin yakın ilişkiler içinde olduğu Avrupa ülkelerini "Avrupa Siyasi Topluluğu" altında bir araya getirme tasarısını görüştü, oluşumun genişlemeye alternatif olmayacağı vurgulandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Liderler Zirvesinin bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Michel, zirvenin ikinci bölümünde ele alınan ilk konunun "Avrupa siyasi topluluğu" olduğunu belirtti.

Bunun AB'nin genişlemesine alternatif olmadığının altını çizen Michel, Çekya'nın dönem başkanlığında, yazdan sonra bu konuyu ele alan bir toplantı yapacaklarını bildirdi.

Macron da, söz konusu topluluğa İzlanda'dan Ukrayna'ya, Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkeleri, AB'ye çıkmış, AB'ye üye olmak isteyen ülkeleri, henüz aday statüsü almayan Batı Balkanlar ülkelerinin davet edileceğini söyledi.

Zirvenin sonuç bildirisinde Avrupa siyasi topluluğunun AB'nin yakın ilişkiler içinde olduğu tüm Avrupalı ülkeleri kapsayabileceği, kıtanın güvenlik, istikrar ve refahını güçlendirmek için bir siyasi koordinasyon platformu niteliği taşıyacağı ifade edildi.

- Ekonomik tedbirler

İkinci konunun Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarındaki enflasyon olduğunu ifade eden Michel, "Bankacılık Birliği" ve "Sermaye Piyasası Birliği" kurmanın öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi.

Michel, Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 itibarıyla avro bölgesine dahil olma kararının da liderler tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Von der Leyen de enflasyon karşısında zirvede tüm üye ülkelerin milli acil durum planlarını gözden geçirdiklerini, "ortak Avrupa acil durum talep azaltma planı" üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Temel sorunun fosil yakıtlara, özellikle Rusya'dan alınan fosil yakıtlara bağımlılık olduğunun altını çizen von der Leyen, 150 milyar metreküplük (geçen sene Rusya'dan alınan miktar) gazı başka kaynaklarla değiştirmek için farklı seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

Von der Leyen, Azerbaycan, Norveç, Mısır, İsrail, Cezayir gibi ülkelerin AB'ye gaz akışlarını artırmaya başladıklarını, AB'nin çok önemli bir müşteri olduğunu anladıklarını dile getirdi.

AB Komisyonu Başkanı, Rus petrolünü sene sonuna kadar yüzde 90 oranında azaltma hedefini anımsattı.

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24/06/2022 19:16