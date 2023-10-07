AB Bilgi Merkezi Büyükhan’da Avrupa Dilleri Fuarı düzenliyor

AB Bilgi Merkezi bugün 11.00-13.00 saatleri arasında Büyükhan’da  "Avrupa Dilleri Fuarı"  düzenliyor.

ads ads ads ads
07/10/2023

ads
AB Bilgi Merkezi Büyükhan’da Avrupa Dilleri Fuarı düzenliyor

AB Bilgi Merkezi bugün 11.00-13.00 saatleri arasında Büyükhan’da  "Avrupa Dilleri Fuarı"  düzenliyor.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada, fuarın , Avrupa Birliği'nin dil çeşitliliğini sergilemeyi ve çok dilli iletişimi teşvik etmeyi amaçlayarak öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve çocuklara yönelik düzenlendiği kaydedildi.

 Etkinlik Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, İş birliği Müdürü Stefan Simosas’ın açılış konuşmasıyla başlayacak

Fuarda, “Birlikte AB Dillerini Keşfedelim” eğitim serisi kapsamında her dil için farklı stantlar  bulunuyor.  Aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumu için hayata geçirilen dil alanındaki programları tanıtmayı amaçlayan stantlar da yer alıyor.

Fuarda,  AB Burs Programı ve  AB tarafından finanse edilen Dil Alanında Destek Projesi de tanıtılacak

07/10/2023 10:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.