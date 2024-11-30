AB Bilgi Merkezi Dünya Engelliler Günü nedeniyle “Müziğin renkleri” isimli etkinlik düzenleyecek

AB Bilgi Merkezi, Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliğiyle, “Müziğin Renkleri” isimli etkinlik düzenleyecek.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre 3 Aralık Salı günü Lefkoşa Bedesten’de yer alacak etkinlik saat 18.00’de başlayıp, 20.00’ye kadar sürecek.

Etkinlikte, Besteci Hüseyin Kırmızı'nın özellikle görme engelli bireylerin renkleri müzikle keşfetmesini sağlamak amacıyla bestelediği, ‘Color et Sonor’ adlı eseri Papageorgio String Quartet tarafından icra edilecek.

Etkinlikte Besteci Hüseyin Kırmızı ile eserin yaratılış süreci ve ilham kaynağı hakkında bilgiler aktaracağı bir söyleşi yer alacak. Ardından Kırmızı’nın 10 bölümlük eseri, Papageorgio String Quartet tarafından icra edilecek.

Bu etkinlik, ilk kez halka açık olarak gerçekleştirilecek ve tüm katılımcılara Türkçe ve İngilizce simultane çeviri ile Türkçe işaret dili çevirisi sağlanacak.

-Katılım için kayıt

Sınırlı katılım ile yapılacak etkinliğe katılmak isteyenlerin, https://form.jotform.com/ adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.