AB bilgi merkezi ‘Mağusa Kanalizasyon Şebekesi İyileştirme Çalışmaları Kapanış Etkinliği’ düzenledi

Gazimağusa’da mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından yapılan Mağusa Kanalizasyon Şebekesi Çalışmaları’nın kapanış etkinliği bugün saat 16:00’da Tuzla Narpak Tesisleri’nde yapıldı. Kanalizasyon Şebekesi’nin tamiratı için Temmuz 2021 yılında başlayan çalışmalar kapsamında şebekedeki boruların yüzde 70’i yenilenirken, yüzde 30’unun ise tamiratı yapıldı. Proje kapsamında ayrıca, evlere giden hat bağlantıları yenilendi, pompa istasyonları iyileştirildi. Proje Çeltikçioğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. Şti, Arıkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş ve MBF Yapı İnşaat Ticaret A.Ş’nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından 20 milyon 500 bin 842 Euro’luk maliyetle hayata geçirildi.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programı Direktörü Judit Rózsa, Avrupa Birliği’nin mali destekleriyle gerçekleştirilen “Mağusa Kanalizasyon Şebekesi İyileştirme Çalışmaları Projesi” Kapanış Etkinliğinde açılış konuşmasını yaptı.

Judit Rozsa, bu tarz büyük projelerin kapanışını yapmanın her zaman nasip olmadığını ifade ederek, projenin 50 bin nüfusu olan Mağusa’daki insanların hayatında olumlu etki yaratacak çok büyük bir olduğunu ifade etti. Mağusa’da yaşayan insanların faydasına olacak şekilde altyapı projesinin tamamlanması için son 2 yılda birçok insanın hummalı bir şekilde çalıştığını kaydeden Rozsa, Mağusa’nın işleyen bir kanalizasyon sistemine kavuşmak için beklemek zorunda kaldığının da bilincinde olduğunu belirtti. Projenin birçok sıkıntı ile karşılaştığını, sürecin uzadığını, bugünkü etkinliğin amacının son 10 yıldaki yaşanan detaylar değil projenin başarısını kutlamak olduğunu ifade eden Rozsa, Avrupa Komisyonu’nun Mağusa halkının modern ve işleyen kanalizasyon sistemine kavuşabilmesi için tüm zorluklara rağmen kararlılık göstererek çalışmaya devam ettiğini ifade etti. Judit Roza, uzun bir süreçte 20 Milyon Euro yatırımla sistemdeki sorunların çözüldüğünü, çalışmanın sonucunda AB standartlarında kanalizasyon sisteminin ortaya çıktığını, döşenen boru hattının 45 kilometre uzunluğunda Lefkoşa ile Mağusa arsındaki mesafe kadar olduğuna dikkat çekti. Rozsa, Mağusa şehrinin tarih ve kültür açısından Kıbrıs için çok önemli bir şehir olduğunu, burada yaşayan insanların yaşam kalitesinin artırılması için de Mağusa’nın hak ettiği bir proje olduğunu ifade etti. Projenin hayata geçmesinde, ortak çalışmalarından dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’a ve çalışma arkadaşlarına, yüklenici firma Çeltikçioğlu’na ve sistemi denetleyen mühendislere teşekkür ederken, ayrıca aralarında olmayan çalışma arkadaşları olduğunu onlara da teşekkür etti. Ayrıca bazen kötü kokular, yollarda engeller tıkanıklıklar yaaşamak zorunda kalan Mağusa halkının sabırla beklediği için Mağusa halkına da teşekkür eden Rozsa, ayrıca Isias Otel’de hayatını kaybedenlerden biri olan Evren Cavdır’ın AB Koordinasyon Merkezi mensubu, bir Mağusalı olduğunu ve projenin gerçeklemesinde katkıları olduğunu ifade etti.Rozsa, AB’nin 500 milyon Avrupalı’nın hayat kalitesinin yükselmesi için çalıştıklarını buna Kıbrıs Türklerinin de dahil olduğunu, Kıbrıslı Türklere de onlara özel tasarlanan yardım çerçevesinde fayda sağlandığını aktardı. Judit Rozsa, Kıbrıslı Türkler için çalışmaya ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için çalışmaya devam edecekelrini, birleşmenin her 2 toplumun faydasına olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ise, Evren Çavdır’ın anılmasından dolayı duygulandığını ifade ederek konuşmasına başladı. Uluçay, Gazimağusa’nın kanalizasyon çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlandığı için hem Ab’ye hem Çeltikçioğlu şirketine hem de dönemin Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’a teşekkür etti. Uluçay, “Yapılan kanalizasyonun şehrimiz için çok önemli olduğunun bilincindeyiz” diyerek, bundan sonra da kanalizasyonun başarılı bir şekilde çalışmaya devam etmesi için üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti. Uluçay, Ab’deki her vatandaşın ödediği vergilerle projenin yapıldığının bilincinde olduğunu, bu sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceklerini ve her zaman AB’yi yapılan altyapı çalışmasından dolayı şükranla hatırlayacaklarını söyledi. Uluçay, Mağusa’nın tarihi yönü ve sulak alanlarıyla adadaki benzersiz bir özellikte olduğunu, Kıbrıs’ın en uzun akarsuyunun döküldüğü Siver Beach ve Glapsides’in Mağusa sınırlarında olduğunu ifade etti. Uluçay, Mağusa’da şehir içindeki sulak alanlardan Gülseren Göleti’nde yüzlerce flamingonun konakladığını, AB’nin desteğiyle sulak alanları korumak ve rehabilite etmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Tarihi anlamda da Mağusa kalesinin restlorasyonu için de Ab’nin verdiği destek için şükran duyduğunu ifade eden Uluçay, restorasyon sonrasında bazı tarihi yerleri belediyenin çalışmasıyla ziyarete açtıklarını söyledi. Ayrıca Mağusa kalesinin Canbulat giriş kapısının yanındaki 2 büfeden birinin kaldırıldığını diğerinin de kaldırılacağını, 80 yıl sonra ilk kez insanların Mağusa Kalesi’nin Canbulat Kapısı’ndaki girişi temiz bir şekilde görebileceklerini söyledi

Mağusa’nın hem bizim şehrimiz olduğunu, bütün yapılanların bizim işçin yapıldığını biliyoruz, hem de insanlığın ortak değeri mirası olduğunun da bilincindeyiz” diyen Başkan Uluçay, “Mağusa’nın uzun bir aradan sonra tek bir şehir olduğunu, ülkemizin de tek olduğunu görebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu. Başkan Uluçay, barış ve çözüm konusunda mücadeleye bundan sonra da devam edeceğini ifade etti. Uluçay, yapılan çalışmaya katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Çeltikçioğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Direktörü Adnan Çeltikçioğlu ise, Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden hem Türkiye hem Kıbrıs vatandaşları için Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Çeltikçioğlu, projenin başlangıcının 1 Temmuz 2021 tarihi olduğunu, 922 gün geçtiğini, proje sürecinde kayda değer çevre sorunun yaşanmadan kazasız bir şekilde geçirildiğini ve tamamlandığını söyledi. Sözleşmenin belirlenen sürede tamamlandığını, sadece sözleşme kapsamında 112 gün ek süre verildiğini, işverenin mühendisinin denetleyenin yöneticilerin ve personelin asıl başarısının bu olduğun belirterek İlgili tarafların büyük önem verdiği karşılıklı anlayış, olumlu yaklaşım, yüksek koordinasyon çerçevesinde projeyi tamamladıklarını söyledi.

Çeltikçioğlu, AB personelinin profesyonelliği ve yüksek denetim kapasitesinin inşaat sürecine olumlu bir yaklaşım olduğunu, çalışmaların yerel ve uluslararası mevzuatlardaki tüm teknik şartname ve standartlara uyularak yapıldığını bu çalışmalarda iş ortakları MBF Şirketi Direktörü Metin Ekmen’e teşekkür etti. Sözleşme kapsamında 31 bin 357 metre kanalizasyon şebekse borusu, 13 bin 187 metre bağlantı borusu, 637 adet muayene bacasının başarıyla değiştiğini, pompa istasyonlarının rehabilite edildiğini, mekanik sistemin iyileştirildiği bilgisini verdi. Çeltikçioğlu, Gazimağusalı vatandaşlara gösterdikleri sabır anlayıştan dolayı teşekkür ederek, bu tür belediye hizmetleri ve yaşanabilir çevrenin ancak vatandaşların özverisiyle sağlanabildiğini ifade ederek, “artık şehrinizde teknik olarak sağlam ve tam olarak çalışan bir kanalizasyon sisteminiz var. Artık yeraltı suları ve yer üstü sularına kanalizasyon sularının sızması mümkün değil, artık çok daha temiz bir çevreye sahipsiniz.” dedi. Adnan Çeltikçioğlu, inşaat sürecinde çevre kirliliğine, sağlık ve güvenliğe dikkat ettiklerini, insanların mağduriyetini en aza indirmeye çakıştıklarını, ancak çalışmalar sırasında mevcut kanalizasyon sisteminin çalışır durumda tutularak yenilendiğini ifade ederek “bu nedenle çakışmalarımız sırasında vatandaşlarımızı rahatsız etmiş olabiliriz, burada bir kez daha kendilerinden af diliyor ve özür diliyorum.” şekline konuştu ve projenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Çeltikçioğlu, ayrıca AB yetkileri ve projenin yapılmasında katkı koyan herkese teşekkür etti.