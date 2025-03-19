AB Bilgi Merkezi’nden ''Toplum ve Hukuk Bağlamında Irkçılıkla Mücadele Paneli''
YAYIN TARİHİ:
19/03/2025
AB Bilgi Merkezi, “Toplum ve Hukuk Bağlamında Irkçılıkla Mücadele Paneli” düzenleyecek.
Rüstem Kitabevi’ndeki panel, 26 Mart Çarşamba günü 19.00-20.30 saatleri arasında yapılacak.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nur Köprülü’nün yapacağı panelde, Araştırmacı Mete Hatay, İnsan Hakları Aktivisti ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat ve Araştırmacı, İnsan Hakları Uzmanı Mine Yücel konuşmacı olacak.
YAYIN TARİHİ: