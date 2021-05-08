AB BioNTech/Pfizer'dan 1,8 milyar doz aşı alacak

Avrupa Birliği (AB) BioNTech/Pfizer'dan 1 milyar 800 milyon doz ilave koronavirüs aşısı alınması konusunda anlaşma sağladı. AB Komisyonu Ursula von der Leyen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer firmalarıyla 2021'den 2023 yılına dek ilave 1 milyar 800 milyon doz aşı alınması konusunda yürütülen müzakerelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. İlk aşamada iki firma 900 milyon doz aşı teslim edecek. Birlik 900 milyon doz aşı için de opsiyon aldı.

Sipariş edilen yeni aşılar AB ülkeleri içindeki yetişkinlerin yanı sıra 70, 80 milyon çocuğun aşılanmasında da kullanılacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Alman BioNTech ve ABD'li partneri Pfizer ile yüksek miktarda aşı anlaşması için müzakereler yürütüldüğünü duyurmuştu.

Ursula von der Leyen

Almanya Maliye Bakanlığı'nın Federal Meclis'e yolladığı bir yazıya göre AB Komisyonu'nun ısmarladığı 900 milyonu opsiyonlu 1 milyar 800 milyon dozdan 165 milyonunu Almanya alacak. Bunun maliyeti ise 3 milyar 83 milyon euro olarak açıklandı.

700 milyon ek doz aşı gerekecek

Alman Haber Ajansı'na (dpa) göre 1 milyar 800 milyon doz aşı 35 milyar euro değerinde. Ancak AB Komisyonu aşıların maliyeti hakkında bir açıklama yapmadı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov daha önce yaptığı açıklamada, bir doz aşının fiyatının 23 euro 50 cent olduğunu duyurmuştu. AB Komisyonu bu anlaşmanın öncekilere göre daha pahalı olduğunu duyurarak bunda teslimatta daha bağlayıcı kuralların olması ve aşının yeni mutasyonlara uyum sağlaması gibi koşulların etkili olduğunu belirtti. Ayrıca AB'nin gelecekte üretime mali destek sunmamasının da fiyatta rol oynadığı belirtiliyor.

AB Komisyonu çocuklarla yetişkinlerin yeniden aşılanması için 2022 ve 2023 yıllarında 700 milyon ek doz aşıya ihtiyaç olacağını tahmin ediyor. Halihazırdaki aşılar mutasyonlara karşı etkili olmazsa AB vatandaşlarının yüzde 70'inin virüse karşı bağışıklığının sağlanması için 640 milyon doz ek aşıya ihtiyaç duyulacağı bildiriliyor.

AB BioNTech/Pfizer'la 2020 sonundan itibaren yaptığı iki anlaşma ile kademeli olarak teslim edilmek şartışla 600 milyon doz aşı ısmarladı. Sadece Nisan başından Haziran sonuna dek iki firmadan 250 milyon doz aşının gelmesi bekleniyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) BioNTech-Pfizer'in yanı sıra Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson firmaları tarafından üretilen aşılara da kullanım izni verdi.

AFP, Reuters / HT,BÖ

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08/05/2021 15:59