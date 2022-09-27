AB, boru hatlarındaki sızıntıların enerji arz güvenliğini etkilemesini beklemiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntıları yakından takip ettiklerini, bu durumun enerji arz güvenliğini etkilemediğini bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, günlük basın toplantısında, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan tahribatlar ve Baltık Denizi'nde yaşanan gaz sızıntıları konusunda açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de tespit edilen üç sızıntı hakkında komisyona bilgi verildiğini ifade eden McPhie, Kuzey Akım 1'de 2, Kuzey Akım 2'de de 1 sızıntı tespit edildiğini belirtti.

McPhie, "Gelişmeleri ilgili ülkelerle birlikte çok yakından takip ediyoruz. Bu durum henüz arz güvenliğini etkilemedi." dedi.

Kuzey Akım 1'den gaz tedariki olmadığını ve Kuzey Akım 2'nin de henüz faaliyet izni almadığını anımsatan McPhie, "Bu sızıntıların olası etkisini analiz ediyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin sızıntının sebebini sorması üzerine McPhie, "Bu aşamada, sebebin ne olduğu konusunda spekülasyon yapmak için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirterek, "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz." açıklamasında bulunmuştu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'nin yürütücü firması Nord Stream AG'den dün yapılan açıklamada, her iki hatta da basıncın önemli oranda düştüğü bildirilmişti.

Danimarka ve İsveç makamları, her iki ülkenin de kara sularından geçen hatlarda gaz sızıntısı tespit edildiğini duyurmuştu.

Bu habere tepkiniz:



27/09/2022 15:55