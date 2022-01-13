AB boş uçuş iddialarının ardından slot kurallarını gevşetmeyi planlamıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcücü Stefan de Keersmaecker, Avrupa'da faaliyet gösteren Lufthansa gibi çeşitli hava yolu firmalarının, salgın nedeniyle uçuşlara yönelik slot kurallarının gevşetilmesi ve hayalet sefer adı verilen binlerce boş uçuşa son verilmesi talebinin ardından Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

Boş uçuşların ekonomiye ve çevreye zararlı olduğunu vurgulayan Keersmaecker, salgının başından beri boş uçuş yaşanmaması için çeşitli önlemler aldıklarını anlattı.Mevcut slot kurallarının rezervasyon ve iptal sayıları gibi çeşitli verilere dayandığını anlatan Keersmaecker, "Bu kış sezonunda bir öncekine göre uçuş sayılarında artış görüyoruz. Mevcut slot oranı çok makul seviyededir" ifadesini kullandı.

"AB nedeniyle havada boş uçuşlar yapılması gerektiği iddia edilemez"

Keersmaecker, salgın nedeniyle ülkelerin seyahatlere yönelik sıkı tedbirler uygulamaları durumunda da slot kullanım gereksinimini kaldıran bir istisnanın yürürlükte olduğunu hatırlatarak, "AB kuralları nedeniyle havada boş uçuşlar yapılması gerektiği iddia edilemez. Bir uçuşu düzenlemek ticari bir karardır ve bu kararı hava yolu operatörü alır. Komisyon, boş uçuşları ortadan kaldıracak çeşitli önlemler aldı" dedi.

Lufthansa'nın boş uçuş iddiası

Lufthansa Üst Yöneticisi Carsten Spohr, geçen hafta hava yolu firmalarının sadece slotlarını muhafaza etmek için neredeyse boş olan seferler düzenlemek zorunda kaldıklarını belirterek, yaşanan slot krizinde şirketlere esneklik sağlanmasını istemişti.

AB sera gazı emisyonu düşürme hedefine katkı sağlamıyor

"Sadece kalkış ve iniş haklarımızı güvence altına almak için 18 bin ek ve gereksiz uçuş gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu iklime de zarar veriyor" ifadesini kullan Spohr, boş uçuşların AB Komisyonu'nun sera gazı emisyonlarını düşürme hedefine katkı sağlamadığını iddia etmişti.

Brussels Airlines Sözcüsü Maaike Andries de konuyla ilgili, "Slot haklarımızı korumak için mart ayına kadar çoğu Avrupa'da 3 bin uçuş gerçekleştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Slot nedir?

Havalimanı işletmecisi veya ilgili sivil havacılık otoritesi tarafından uçuş yapan hava yolu şirketine tahsis edilen izne slot adı veriliyor.

Normal şartlarda AB ülkelerinde bir firmanın slot haklarını tutması için havalimanındaki uçuşlarının en az yüzde 80'ini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Salgının başlangıcında hava yolu firmaları slot kaybetmemek için boş olarak hayalet seferlerle uçuşlarını sürdürüyordu.

AB, sıkıntı yaşayan hava yolu şirketlerini rahatlatmak için bir süre bu kuralları askıya almış, daha sonra yüzde 50 düşük slot kullanımına izin vermişti.

AB Komisyonu, aralık ayında yüzde 50 slot kullanım oranının mart sonuna kadar devam etmesine karar vermiş, bu tarihten 29 Ekim'e kadar da slot kullanım oranını yüzde 64 seviyesine yükseltmişti.

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13/01/2022 15:23