AB: Bosna Hersek'i AB'de tek, bölünmez ve egemen devlet olarak görüyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'i AB'de tek, bölünmez ve egemen devlet olarak gördüklerini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Hollanda'daki geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Saraybosna'daki Meclis binasında bir araya geldi.

Taraflar, basına kapalı yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, Saraybosna'da iyi görüşmeler yaptıklarını belirterek, "AB yolunda kararlılık gösterdiniz. Bazı ilerlemeler gördük, önemli yasaların çıkarılmasıyla gerçek bir bağlılık gördük. Ülkeniz tek vücut olarak hareket ederse, bunu yapabileceğinizi gösterdiniz." ifadesini kullandı.

AB yolunda ilerlemenin Bosna Hersek'in elinde olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Bosna Hersek'i, AB'de tek, bölünmez ve egemen devlet olarak görüyoruz." dedi.

Von der Leyen, Komisyonun Bosna Hersek'i desteklemeye hazır olduğunun altını çizerek, AB'nin Batı Balkanlar olmadan eksik kalacağına inandıklarını dile getirdi.

- "Bosna Hersek'in dış politikada ilk hedefi olan AB üyeliğine ulaşacağına inanıyorum"

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo, görüşmede, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinde son dönemde neler yaptığı konusunda bilgi verdiğini belirterek, "Bosna Hersek'in son bir yılda dış politikasında yüzde yüz AB ile uyum sağladığını söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Birçok alanda AB ile uyumlu faaliyetler yürüttüklerine işaret eden Kristo, "Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar kapsamında, gelecek dönemde katılım müzakerelerine başlamak için net bir tarih alacağımıza kesinlikle inanıyorum." dedi.

Kristo, "AB, üyelik süreci kolay değil ancak Bosna Hersek'in dış politikada ilk hedefi olan AB üyeliğine ulaşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

- "Hırvatistan, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinin hızlandırılmasında yıllardır en büyük desteği veren ülke"

Plenkovic de martta gerçekleşecek AB Zirvesi'ne kadar Bosna Hersek'in gerekli koşulları yerine getirmesi çağrısında bulunarak, "Marttaki zirvede, Bosna Hersek'in AB ile katılım müzakereleri için net bir durum çıkmalı diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın, AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılmasında Rusya ile başlayan savaşın büyük etkisi olduğuna işaret eden Plenkovic, "Hırvatistan, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinin hızlandırılmasında yıllardır en büyük desteği veren ülke. Burada Saraybosna'da, Bosna Hersek'in AB üyeliğine ne derece bağlı olduğunu gördük." diye konuştu.

Plenkovic, AB'de yaklaşan seçimleri anımsatarak, "AB Komisyonu, mevcut düzende son çalışmalarını yapıyor. Bosna Hersek, marttaki zirveyi kaçırırsa bir yıl daha beklemek zorunda kalacak zira seçimler araya giriyor. Bosna Hersek, bu şansı iyi kullanmalı." ifadesini kullandı.

- "Saraybosna'da yetkililerin, AB üyeliğinde oldukça kararlı olduğunu gördüm"

Hollanda Başbakanı Rutte, ülkesinin Bosna Hersek'teki savaş zamanında 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımında bulunduğu konum itibarıyla ikili ilişkilerde "karanlık bir dönem" yaşadıklarını anımsatarak, iki ülke arasında kopmaz bağlar bulunduğunu vurguladı.

Rutte, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek'in önünde 6 hafta var. Bu sürede Bosna Hersek, AB tarafından belirlenen 14 temel önceliği hayata geçirmeli ve AB'nin sınır koruma ajansı Frontex ile işbirliği sağlamalı. Kısa bir sürede yapılması gereken birçok şey var. Dolayısıyla katılım müzakerelerine başlamanın zor olduğunu düşünüyorum ancak Saraybosna'da yetkililerin, AB üyeliğinde oldukça kararlı olduğunu gördüm."

Von der Leyen, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ile de görüştü.

Öte yandan 15 Aralık 2022'de "aday ülke" statüsü alan Bosna Hersek'in, gerekli koşulları yerine getirmesi durumunda Mart 2024'te AB ile katılım müzakerelerine başlayabileceği belirtilmişti.