AB-Britanya ticaret anlaşmasında Londra olumsuz senaryoya hazırlanıyor

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden bir ticaret anlaşmasıyla ayrılıp ayrılmayacağı bugün belli olacak. Avrupa Birliği ve Britanya arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanması için verilen sürenin sona ermesinden birkaç saat önce, Londra olumsuz senaryoya hazırlanıyor.

Reuters ajansının haberine göre, Britanyalı bakanlar, İngiliz bakanlar, süpermarket sahiplerine, anlaşmanın imzalanmaması durumunda yaşanacak olası bir kıtlığı engellemek için, stokları harekete geçirmeleri için çağrı yaptı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ticari bir anlaşmaya varılmasına olanak sağlayacak koşulları oluşturma çabasıyla, bugün de bire bir temaslarda bulunmaya devam edecek.

Britanyalı müzakereci David Frost, bugün sabah saatlerinde Avrupa Komisyonu ofisine gitti. Şu saatlerde yeni bir istişare turu devam ediyor.

Son görüşmeler beklenirken Muhafazakâr Parti içinden isimler Britanya Başbakanı Boris Johnson'a anlaşmasız ayrılığın Britanya için kötü olacağı mesajı vermeyi sürdürdü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden anlaşmayla ayrılmasına dair kritik günde Muhafazakar Parti içinde anlaşmasız ihtimâle karşı tepkiler büyüyor. Ticaret anlaşması olmadan yaşanacak bir ayrılık Britanya-Avrupa Birliği ticaretinde tarife ve kotaların artmasına ve fiyatların artmasına neden olacak.

Eski kabine bakanları, görüşmelerin son tarihinin bugün olmaması gerektiğini vurgularken Britanya'nın 2021'e Koronavirüs salgını ve Brexit krizleriyle başlamasının "ağır olacağını" savundu.

Muhafazakâr Partili eski bakan Damian Green, görüşmelerin bir anlaşmaya varılana kadar sürmesi gerektiğini söyledi. Green, "Her rasyonel insan Britanya ve Avrupa arasında bir anlaşmanın daha doğru seçenek olduğunu bilir" dedi.

Britanya hükûmetinden bir kaynak " Avrupa Birliği'nin önerdikleri kabul edilemez olmayı sürdürüyor. Görüşmeler gece boyunca sürdü. Başbakan hiçbir seçeneği es geçmeyecek ancak kedisi çok açık: herhangi bir anlaşma olacaksa Britanya'nın üç hafta içinde bağımsız bir ulus olacağı gerçeğine saygılı olmalı" dedi.

Britanya, 31 Aralık 2021'de resmen Avrupa Birliği'nden ayrılacak.

Bu habere tepkiniz:



13/12/2020 14:07