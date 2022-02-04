AB Çevre Komiseri, atık ihracatı yasağının önemini vurguladı

Avrupa Birliği'nin (AB) Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komiseri Virginijus Sinkevicius, AB'nin yoksul ülkelere atık ihracatını yasakladığını belirterek, atıkların kaynağında kalması gerektiğini, atık nakliyesinin bir çözüm olmadığını ve atık ihracatı yasağının işe yarayacağını düşündüğünü söyledi.

Zengin ülkeler her yıl tonlarca çöpü geri dönüşüm için az gelişmiş ülkelere gönderiyor.

ABD, Japonya, Almanya, İngiltere gibi ülkeler ise plastik atık ihracatında başı çekiyor.

Zengin ülkelerin çöpleri, Çin'in 2019 yılında atık ithalatını yasaklamasının ardından Asya'da Malezya, Endonezya ve Vietnam, Afrika'da ise Etiyopya ve Senegal gibi ülkelere kaymaya başladı.

Avrupa'nın plastik atığının bir kısmı ise Türkiye'ye gönderiliyor.

Çevre aktivistleri, yoksul ülkelere geri dönüşüm için ihraç edilen atıkların tamamının geri dönüştürülmediğini, bir kısmının okyanuslara ve çevreye atıldığını savunuyor.

Birleşmiş Milletler ise şubat sonunda Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenecek bir toplantıda, küresel plastik atığının kontrol altına alınmasını sağlayacak uluslararası bir anlaşma taslağı sunmaya hazırlanıyor.

"ATIKLARI GÖNDERİP GERİ DÖNÜŞÜMLE KURTULUYORUZ DİYE KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM"

AB'nin Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komiseri Virginijus Sinkevicius, New York'ta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

AB'nin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi olmayan ülkelere atık ihracatını yasakladığını belirten Sinkevicius, atık ihracatı yasağının atık yönetiminde dünya genelinde en sıkı düzenleme olduğunu söyledi.

Sinkevicius, "Atıklarla kaynağı neredeyse orada ilgilenmeliyiz çünkü bir taraftan atık ihracatıyla döngüsel ekonomide yeniliği öldürüyorsunuz ve böylece döngüsel ekonominin atık yönetiminde AR-GE şansı kalmıyor. Diğer taraftan, atıkla baş ederken çevre kirliliğiyle kaynağında mücadele çok önemli ve atık yığınlarının gerçekten azaldığından emin olmamız gerek. Bu yüzden atık ihracatı yasağının işe yarayacağını düşünüyorum" dedi.

Küresel plastik atık konusunda varılacak bir anlaşmanın hem atıkların nakliyesi hem de atıklarla kaynağında baş edilmesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Sinkevicius, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atıkları gönderip geri dönüşümle kurtuluyoruz diye kendimizi kandırmayalım. Çevre kirliliğiyle kaynağında baş etmemiz gerekiyor. Atık nakliyesi çözüm değil, sadece sorunu şimdilik ötelemek. Dünyanın en nadide kumsallarında en iyi tanıdığınız bir ülkeye ait atık görmekten herkes utanmalı."

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04/02/2022 14:39