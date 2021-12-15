AB, çocuklara aşılara başladı!

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bugünden itibaren küçük çocukları aşılamaya başladı. Avrupa İlaç Kurumu (EMA), geçen ay kıta genelinde yüksek corona virüs enfeksiyon oranlarının yaşandığı 5 ile 11 yaşındakilerde kullanılması için Pfizer/BioNTech aşısını onaylamıştı. Almanya, İspanya, Yunanistan ve Macaristan bu uygulamayı başlatan ilk AB ülkeleri arasında yer alıyor. Doktorlar, çocuklarını aşılama konusunda ailelerden güçlü bir ilk talep olduğunu bildirdi.

Corona virüsün endişe veren varyantı Omicron, kıtada yayılmaya devam ederken AB ülkeleri 5 ile 11 yaş arasındaki küçük çocukları bugünden itibaren Covid-19'a karşı aşılamaya başlayacağını duyurdu.

Geçen Çarşamba konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Omicron'un Ocak ortasına kadar 27 ülkeden oluşan blokta baskın corona virüs varyantı olmasının beklendiğini söyledi.

YETİŞKİNLERE VERİLENDEN DAHA DÜŞÜK DOZDA

5 ile 11 yaşındakilere uygulanacak olan aşı, 12 yaşın üzerindekilere verilen Pfizer/BioNTech, aşısından daha düşük bir dozda uygulanıyor. Ayrıca, yetişkinlerde kullanılan mor kapaklı flakonlardan ayırt edilmesi için turuncu kapaklı bir pediatrik flakon içinde geliyor.

Son derece bulaşıcı olan yeni Omicron varyantına atfedilen vakalarda bir artış gören Danimarka ve bazı Avusturya ‘nın bazı bölgeleri ise Kasım ayında küçük çocukları aşılamaya başlamıştı.

ABD, bu konuda atılım yapan ilk büyük ülke oldu ve şimdiye kadar beş ila 11 yaş arasındaki beş milyondan fazla çocuğu aşıladı.

AİLELER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Pediatristler Derneği Sözcüsü Jakob Maske, "Aşı randevularını teklif ettiğimiz anda, hemen hemen hepsi alındı" dedi.

"ÇOCUKLARI AŞILAMAK ÖNEMLİ BİR FARK YARATMAYACAK"

Ancak Maske, Almanya'nın şiddetli bir dördüncü dalgayla mücadele ettiği sırada, çocukların Covid-19'a karşı mücadelede önemli bir fark yaratmayacağını aktardı.

Maske AFP'ye verdiği demeçte, "Beş ile 11 yaşındakiler Alman nüfusunun sadece yüzde üçünü oluşturuyor. Çocukları aşılamak pandemi ile mücadele etmenin çok küçük bir kısmı” diye konuştu.

AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM

Diğer taraftan, Yunanistan'da 20 binden fazla ebeveyn çocukları için aşı randevusu aldı.



Avrupa'nın en yüksek Covid-19 aşı oranlarından birine sahip olan İspanya ise "aile ortamında,,okullarda ve toplumda" enfeksiyon zincirini kırma hedefiyle beş ile 11 yaş arası çocuklar için aşı kampanyasını başlattığını duyurdu. Ülkede bu yaş grubunda yaklaşık 3,3 milyon çocuk bulunuyor.

Tüm bunların yanı sıra, pazar araştırması şirketi Appinio tarafından yayınlanan bir anket, beş ile 11 yaş arasında çocukları bulunan İspanyol ebeveynlerin yüzde 74'ünün çocuklarına aşı yaptırmak istediğini ortaya koydu.İspanyol hükümeti, “pandeminin sona ermesine ve yaşlıların korunmasına yardımcı olabilmeleri” için çocukların aşı yaptırdığını gösteren bir televizyon reklamı yayınladı.

İtalya, Portekiz, Polonya, Baltık ülkeleri ve Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi ise önümüzdeki günlerde benzer aşılama çalışmaları başlatacak, diğerleri ise planlarını tamamlamaya devam ediyor.

Fransa'da aşı, yalnızca ciddi hastalık geliştirme riski taşıyan beş ile 11 yaşındakiler için onaylandı, ancak hükümet bunu gönüllü olarak tüm çocuklara genişletmeyi düşündüğünü söyledi.



Belçika, ulusal sağlık kuruluşunun tavsiyesini bekliyor ve muhtemelen yeni yıl civarında küçük çocukları aşılamaya başlayacak. İsviçre'de, ülkenin tıp kurumu çocukların aşılanmasına yeşil ışık yaktı, ancak kampanyanın kendisi muhtemelen Ocak ayının başlarında başlayacak

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15/12/2021 15:34