AB demokrasiyi desteklemek için 1,5 milyar euro bütçe ayıracak

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10/12/2021

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AB demokrasiyi desteklemek için 1,5 milyar euro bütçe ayıracak

Avrupa Birliği dünyada insan hakları ve demokrasiyi desteklemek için 1,5 milyar euroluk finansman ayıracağını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2027 döneminde insan haklarını, temel özgürlükleri, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, sivil toplum kuruluşlarını ve insan hakları savunucularını desteklemek için 1,5 milyar euroluk bir program başlatıldı.

ABD'nin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen "Demokrasi Zirvesi" ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü vesilesiyle açıklanan program, AB dışındaki ülkelerin küresel düzeydeki eylemlerine yönelik olacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Demokrasi Zirvesindeki konuşmasında Birliğin dünyada demokratik yönetimlerin sürdürülmesine yönelik desteğine ilişkin mesajlar vermişti.

10/12/2021 09:24
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TAGS: AB, demokrasi, euro, haber
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