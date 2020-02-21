AB Destekli Eğitimde Girişimcilik Programı Liseler ve Ortaokullarda başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İnovatif Girişimcilik Projesi kapsamında yürütülecek Eğitimde Girişimcilik programı ile ilgili çalışmalar, 17 Şubat itibariyle beş farklı bölgede başladı.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk toplumunda 7 Mayıs’a kadar, on bir (11) ortaokul ve lisede 240 öğrenci, öğretmenler ve iş dünyasından mentörler ile birlikte yürütülmesi hedeflenen eğitimde, Girişimcilik Programı kapsamında 12-18 yaş aralığındaki gençlerin inovatif iş fikirlerini gerçekleştirebilecekleri mini-işletmeler kurmaları, bu mini-işletmelerde üretecekleri ürünleri veya sunacakları hizmetleri pazarlayarak satış yapmaları bekleniyor.

NI-CO tarafından yürütülen AB finansmanlı İnovatif Girişimcilik projesi, Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki start-up, girişimcilik ve inovasyon seviyelerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Eğitimde Girişimcilik Programı ile işletme ve girişimcilik kültürünü geliştirmenin önemli bir unsuru olan girişimcilik eğitimini ve deneyimini gençlerle buluşturmak hedefleniyor.

Kıbrıs Türk toplumunda uygulanacak girişimcilik eğitimi ve öğrencilerin iki ay boyunca elde edecekleri deneyimin başarılı şekilde yürütülebilmesi için iki hafta boyunca Kuzey İrlanda’dan bu alanda yıllardır çalışmalar yürüten uzmanlar, Carol Fitzsimons (CEO, YENI) ve Alice Quinn, öğrencilere, öğretmenlere ve iş dünyasından mentörlere yönelik eğitimler verecek.

Eğitimde Girişimcilik Programı’na dahil olacak 240 öğrencinin her biri programı tamamladıklarında sertifika alacaklar ve iş insanları ve ilgili kurumların temsilcilerinin oluşturacakları jüri tarafından mini-işletmeleri değerlendirilerek Kıbrıs Türk toplumundaki en başarılı mini-işletme belirlenecek.

Eğitimde Girişimcilik programına dahil olacak okullar şöyle:

Canbulat Özgürlük Ortaokulu, BTMK, Lefke Gazi Lisesi, Erenköy Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji , Bület Ecevit Anadolu Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstriyel Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi.

21/02/2020 13:41