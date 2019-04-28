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AB, devasa biyometrik veritabanı hazırlığında!

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28/04/2019

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AB, devasa biyometrik veritabanı hazırlığında!

Avrupa Birliği, birçok veritabanının birleşmesinden oluşan dev bir sistem kurmaya hazırlanıyor. Sistem, göçmenleri ve suçluları daha kolay takip edebilmeyi amaçlıyor.

Öyle görünüyor ki; Avrupa Birliği, denetim ve kontrol mekanizmalarını elinden geldiğince sıkı tutmayı amaçlıyor. AB, biyometrik veri tabanı kurulması için çalışmalarını başlattı. Sistem, göçmenleri ve suçluları daha kolay takip edebilmeye odaklanacak.

Avrupa Birliği Parlamentosu, biyometrik verilerin saklanacağı ortak bir veri tabanı oluşturulması ve kullanılması teklifini oylamaya açtı. Bu veritabanı Ortak Kimlik Havuzu (CIR) olarak bilinecek ve hem AB vatandaşları hem de diğer ülkelerin vatandaşlarının verilerini içeren 350 milyon kişilik bir altyapıya sahip olacak. Bu kişilerin pasaport numaraları ve doğum tarihleri de sistemde yer alacak.

CIR hem kimlik bilgileri (isim, doğum tarihi, pasaport numarası vs.) hem de biyometrik veriler (parmak izi, yüz taraması) içerecek. Veriler tüm sınırlarda ve kolluk kuvvetlerinin yetkililerinde bulunacak. Sistemin ana görevi AB sınır ve kolluk kuvvetleri yetkililerinin işini kolaylaştırmak olacak. Farklı veri tabanlarını incelemek yerine tek bir sistem üzerinden daha hızlı bir şekilde arama yapılabilecek.

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TAGS: AB, devasa biyometrik veritabanı hazırlığında!
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