AB Dil Alanında Destek Projesi kapsamında iki toplumlu sözlü çeviri atölyelerinin ikincisini düzenledi

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen AB Dil Alanında Destek Projesi, “Ardıl Çeviri Atölyesi II: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler” başlıklı eğitim kapsamında, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum tercüman yönelik iki toplumlu sözlü çeviri atölyelerinin ikincisini düzenledi.

AB Dil Alanında Destek Projesi ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, 20-21 Kasım tarihlerinde Ledra Palace’da düzenlenen eğitime 20 civarında tercüman katıldı ve Yunanca ve Türkçe’den İngilizce’ye doğru ardıl çeviri alıştırmaları yaptı.

Kıbrıslı çevirmenlerin mesleki becerilerini desteklemeyi ve sektörde Avrupa Birliği standartlarının yerleştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen eğitim dizinin ikincisi olan bu atölye çalışması, serinin ilk atölye çalışmasında da eğitmen olarak yer alan kıdemli çevirmen ve eğitimci Anna Economides tarafından verildi.

Not alma için aktif dinleme, semboller ve kısayollar üzerinde çalışmalar yapan katılımcılar, eğitmenden ve meslektaşlarından geri bildirim alarak dil geliştirme ve aktif okuma becerilerine ilişkin ipuçları edindi.

Avrupa Komisyonu Sözlü Çeviri Genel Müdürlüğü’nde 42 yıl görev yapmış olan Anna Economides, Komisyon ve Bakanlar Kurulu toplantılarında ardıl ve simültane tercüme hizmeti vermenin yanı sıra, hem akreditasyon sınavlarında hem de çevirmenlere yönelik yarışmaların seçim jürilerinde yer aldı.

AB Dil Alanında Destek Projesi, 2020-2023 yılları arasında yürüttüğü ilk ayağında Kıbrıslı çevirmenlere yönelik çok sayıda mesleki gelişim atölyesi düzenledi. Ayrıca çeviri sektöründe standartların oluşturulması ve çevirmenlerin haklarının korunmasını hedefleyen bir meslek derneğinin kurulmasına destek sağladı. Proje, yeni faaliyet döneminde de bu çalışmalarını sürdürecek.