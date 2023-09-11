AB ekonomik büyüme beklentisini düşürdü

AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Yaz" raporu yayımlandı.

"Düşen enflasyon ve güçlü işgücü piyasasına rağmen yavaşlayan büyüme ivmesi" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 0,8, 2024'te yüzde 1,4, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 0,8 ve 2024'te yüzde 1,3 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "İlkbahar" raporunda ise, AB'nin bu yıl yüzde 1, gelecek yıl yüzde 1,7, Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 1,1, gelecek yıl yüzde 1,6 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin 2023 ve 2024 büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

Raporda, Almanya'nın bu yıl yüzde 0,4 küçüleceği, gelecek yıl yüzde 1,1 büyüyeceği, Fransa'nın bu yıl yüzde 1, gelecek yıl yüzde 1,2 büyüyeceği tahmini yer aldı.

AB'deki ekonomik aktivitenin, 2023'ün ilk yarısında yaşanan zorlu şoklar nedeniyle zayıfladığı anımsatılan rapora göre, başta tüketim olmak üzere iç talepteki zayıflık, çoğu mal ve hizmet için yüksek ve artmaya devam eden tüketici fiyatları önceki tahmininde beklenenden daha ağır bir etki ortaya çıkardı.

Raporda, bu durumun düşen enerji fiyatlarına, düşük işsizlik oranlarına, devam eden istihdam genişlemesine ve artan ücretlere rağmen gerçekleştiği belirtilerek, Avrupa'nın birçok yerinde güçlü bir turizm sezonuna rağmen sanayideki zayıflığın devam ettiği ve hizmetlerde ivmenin azaldığı, bu nedenle ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret edildi.

Küresel ekonominin Çin'deki zayıf büyümeye rağmen yılın ilk yarısında beklenenden daha iyi bir performans sergilediğine dikkat çekilerek, küresel büyüme ve ticarete ilişkin görünümün bahara kıyasla büyük ölçüde değişmediği ve AB ekonomisinin dış talepten güçlü bir destek alamayacağı kaydedildi.

Raporda, "AB'deki zayıf büyüme ivmesinin 2024'e kadar sürmesi bekleniyor. Sıkı para politikasının etkisinin ekonomik aktiviteyi kısıtlamaya devam etmesi öngörülüyor." ifadesi yer aldı.

Enflasyon beklentisi

AB Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2023 için yüzde 5,8'den 5,6'ya indirirken, 2024 için yüzde 2,8'den 2,9'a yükseltti.

AB için de enflasyon öngörüsü 2023 yılında yüzde 6,7'den 6,5'e düşürülürken, 2024 için 3,1'den 3,2'ye çıkarıldı. Böylece, AB Komisyonu'nun AB ve Euro Bölgesi enflasyon beklentileri bu yıl için aşağı yönlü, gelecek yıl için de yukarı yönlü revize edildi.

Raporda, "Enerji fiyatlarındaki düşüş ile birlikte gıda ve sanayi ürünlerinden kaynaklanan enflasyonist baskıların hafiflemesi sonucunda enflasyon 2023 yılının ilk yarısında düşmeye devam etti." değerlendirmesi yer aldı.

Enerji fiyatlarının 2023'ün geri kalanında da düşmeye devam etmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle enerji fiyatlarının 2024'te yeniden bir miktar artabileceği belirtildi.

Rapora göre, gıda ve enerji dışı sanayi ürünleri fiyatları enflasyonun düşmesine katkıda bulunmaya devam edecek, düşük girdi fiyatları ve normalleşen tedarik zincirleri de buna destek olacak.