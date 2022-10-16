AB Enerji Komiseri Simson’ın söyleşisi

Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu"na katılmak üzere Güney Kıbrıs’a giden AB Enerji Komiseri Kadri Simson, AB üyesi Güney Kıbrıs’ın AB’nin elektrik enerji ağıyla bağlanmasının önemine dikkat çekti.

Politis gazetesi, AB Enerji Komiseri Kadri Simson’un gazeteye verdiği röportajda, Güney Kıbrıs’ın AB’nin elektrik enerji ağıyla bağlanması ve “EuroAsia Interconector” projesinin önemine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre, Simson, “EuroAsia Interconector” projesinin, Güney Kıbrıs’ın AB elektrik şebekesine bağlanması ve yenilenebilir enerjilere daha çok yer verebilmesi adına gerekli olduğunu belirtirken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle doğal gaz tedarikinde yaşanan sorunlara da değindi.

Kıbrıs çevresinde “umut vadeden pek çok doğal gaz yatağı keşfi yapıldığına" işaret ederek, "Rus doğal gazında sıkıntı yaşanması durumunda bu açığın başka yerlerden karşılanması gerekeceğini” belirten Simson, “Oy birliği gerektiren kararlar alınırken Kıbrıs’ın desteğinin büyük önem taşıdığına” da vurgu yaptı.

Bu habere tepkiniz:



16/10/2022 12:41