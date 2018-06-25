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AB: Erdoğan'ın güvenilir bir ortak olarak kalacağını umuyoruz

AB Komisyonu Türkiye'de gerçekleşen seçimlerin ardından bir açıklama yayınladı

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25/06/2018

AB: Erdoğan'ın güvenilir bir ortak olarak kalacağını umuyoruz
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Avrupa Birliği Komisyonu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde güvenilir bir ortak olarak kalmasının umulduğunu belirtti.

AB Komisyonu Türkiye'de gerçekleşen seçimlerin ardından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde güvenilir bir ortak olarak kalacağının umulduğu belirtildi.

Konuyla ilgili olağan basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu sözcüsü, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemli, göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi konularda güvenilir bir ortak olarak kalacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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TAGS: avrupa birliği
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