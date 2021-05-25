AB, Eylül ayına kadar 1 milyar doz aşı alacak

Reuters’ın yayınladığı belgelerde Avrupa Birliği’nin biyoteknoloji ve ilaç şirketleriyle yaptığı anlaşmalar kapsamında Eylül ayının sonuna kadar 1 milyar doz Covid-19 aşısı alacağı ortaya çıktı.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan belgelerde AB’nin yılın ikinci çeyreğinde 413 milyon doz Covid-19 aşısı alacağı belirtilirken, Temmuz-Eylül döneminde 529 milyon doz aşı alacağı görülüyor. Belgelerde AB’nin yılın ilk çeyreğinde ise 106 milyon doz corona virüsü aşısı aldığı görülüyor.

Bu habere tepkiniz:



25/05/2021 13:25