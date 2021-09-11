AB Fonlarının Yönetilmesinde Rum Hükümetine Güvenmiyorlar

Kıbrıslı Rumların yüzde 63’ünün Güney Kıbrıs’ın “Dayanaklılık ve Kurtarma Fonu’ndan” hak kazandığı fonların yönetilmesinde Rum Yönetimi’ne güvenmediği belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Birliği’nin, kamuoyu araştırmalarından sorumlu kurumu Eurobarometre’nin dün açıkladığı verilere dayanarak Kıbrıslı Rumların yüzde 63’ünün AB fonlarının yönetilmesinde hükümete güvenmediğini yazdı.

Habere göre Eurobarometre verilerine göre, Güney Kıbrıs, pandeminin neden olduğu ekonomik ve sosyal sorunların aşılmasına “NextGeneration EU” programının yardımcı olacağına en fazla inanan ülkeler arasında yüzde 76’lık oranla ikinci sırada yer aldı.

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11/09/2021 12:25