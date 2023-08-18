AB gaz depolarının doluluk oranı neredeyse yüzde 90'ı buldu

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğal gaz depolarını yaklaşık yüzde 90 seviyesinde doldurdu.

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında AB gaz depolarının doluluk durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üye ülkelerin 1 Kasım'a kadar doğal gaz depolarını en az yüzde 90 oranında doldurma hedefi belirlediklerini anımsatan Keersmaecker, "Bugün itibarıyla doğal gaz depolama oranı 89,89 seviyesine ulaştı." dedi.

Keersmaecker, AB ülkelerinin gaz depolama tesislerini doldurma yükümlülüğünün öneminin farkında olduklarına dikkati çekerek, depoları doldurma sürecinin devam ettiğini ve doğru yolda ilerlediklerini ifade etti.

Normal dönemlerde yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketen AB ülkelerinin 110 milyar metreküp kadar doğal gaz depolama kapasitesi bulunuyor.

AB ülkeleri, Rusya- Ukrayna Savaşı öncesinde doğal gazının yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu. Savaşla birlikte Rusya'da AB'ye doğal gaz sevkiyatı büyük ölçüde azaldı.

Birlik ülkeleri savaşın başlamasıyla yer altı doğal gaz depolarının kış aylarına kadar doldurmayı zorunlu kılacak yasal düzenlemeler hazırlamıştı.

Bu kapsamda, gaz depolarında bu yıl 1 Kasım'a kadar yüzde 90 doluluğa ulaşılması planlanmıştı. Ulaşılan son seviye ile AB hedefini yaklaşık 2,5 ay önce yakalamış oldu.

FİYATLARDAKİ DALGALANMA DEVAM EDİYOR

AB'nin gaz depolarındaki yüksek doluluk oranlarına rağmen, kıtada gaz fiyatları son günlerdeki dalgalı seyrini sürdürüyor.

Fiyatlardaki oynaklıkta, Avustralya'da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerindeki çalışanların planladığı grevin küresel LNG arzının yüzde 10'unu aksatabileceğine yönelik endişeler etkili oluyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı bugün 36,8 avro seviyesinden işlem görüyor.

Gaz fiyatları, geçen hafta çıkan grev haberlerinin hemen ardından yüzde 30 artış göstermişti.

Avustralya'nın Avrupa'ya doğrudan LNG tedariki kısıtlı olmasına rağmen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından kıtaya Rus gazı arzının büyük ölçüde azalmış olması Avrupa'nın LNG ithalat bağımlılığını artırdı. Bu nedenle, küresel LNG piyasalarında oluşan arz endişeleri, Avrupa'daki gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve mevcut riskler, fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor.