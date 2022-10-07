AB genelinde 2 bin sığınmacı çocuk kayıp

Savaş, açlık ve tehlikeden kaçıp yeni bir hayata başlamak için binlerce kilometre yol kat eden sığınmacı çocuklar, Avrupa'da kayboluyor. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre temmuz ayında AB genelinde kaybolan çocuk sayısı 2 bin.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre temmuz ayında, Avrupa Birliği genelinde 2 bin çocuk sığınmacı kayıplara karıştı.

En çok kayıp vakasının yaşandığı ülkeler Bulgaristan ve Avusturya oldu.

Avusturya Mülteci Ajansı uzmanlarına göre Viyana hükümeti, Dublin Tüzüğü uyarınca, reşit olmayan sığınmacıları, ailelerinin bulunduğu ülkelere gönderiyor.

Bu nedenle bazı çocuklar, başvurudan hemen sonra haber vermeden kampları terk ediyor.

Bu yıl içerisinde çoğu Afganistan vatandaşı 5 bin çocuğun Avusturya'daki kamplardan ayrılarak kaybolduğu belirtiliyor.

Sığınmacı çocukların kayıplara karıştığı bir diğer ülke Hollanda. Ağustos ayına kadar 85 çocuk, haber vermeden sığınma merkezinden ayrıldı.

İnsan kaçakçılarının eline düşmüş olabilir

Uzmanlar, kamplardaki çocukların insan kaçakçılarının eline düştüğüne dikkati çekiyor.

Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklarla ilgili çalışma yürüten medya kuruluşu Lost in Europe 2018-2020 yılları arasında 18 binden fazla çocuk sığınmacının Avrupa'da kaybolduğunu açıklamıştı.

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07/10/2022 16:12