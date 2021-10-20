AB Genişleme Komiseri Varheyli: Türkiye kilit ortak

AB Genişleme politikası kapsamında aday ülkeler Türkiye, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova hakkında AB Komisyonu'nun gelişmelerden derlediği raporlar ve öneri paketi yayınlandı.

Pakete ilişkin olarak bir basın toplantısı düzenleyen AB Genişleme Komiseri, AB Komisyonu'nun geçen yıldan farklı bir çerçevede sonuç ortaya koymadığını bildirdi. Komiser: “Bu yılki raporlar, Komisyon tarafından geçen yıl kabul edilen revize edilmiş genişleme metodolojisi ve dört ana ilkesiyle tamamen benzer” ifadelerini kullandı.

‘DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ ARTTI’

Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye ile adaylık müzakereleri konusunda somut bir ilerleme sağlayamayan AB Komisyonu Komiseri Varhelyi Türkiye'nin AB için çok önemli bir ülke olmaya devam ettiğini belirtti.

Varhelyi, “Türkiye, göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaşım gibi temel ortak çıkar alanlarında kilit bir ortak olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda iklim ve göç üzerine üst düzey diyaloglar gerçekleştirildi ve bunu yakında sağlık üzerine bir diyalog izledi. Bununla birlikte, 2021’de Türkiye ile diyalog ve iş birliği arttı” şeklinde konuşarak AB Türkiye ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığını bildirdi.

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20/10/2021 09:04