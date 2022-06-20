AB: Göçmen krizinde Kuzey Kıbrıs da sorumluluk üstlenmeli

Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısında büyük yükseliş görülürken, Avrupa Birliği göçmenlerin engellenmesi konusunda Kuzey Kıbrıslı yetkililerin de sorumluluğu bulunduğuna işaret etti.

Kıbrıs'ın güney kesiminde AB fonlarıyla yenilenen Purnara Mülteci Kampı'nda incelemelerde bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margharitis Schinas "Kıbrıs Türk toplumu kendilerini olan bitenler karşısında tarafsız olarak düşünmemeli" diye konuştu.

"Sorumluluk üstlenmeliler ve biz bunu onlara hatırlatmak için bir yol bulacağız" ifadelerini kullanan Schinas, AB Komiseri Elisa Ferreira'nın temmuz ayında konuyla ilgili olarak Kıbrıs'ta temaslar yürüteceğini belirtti.

Schinas AB'nin Kıbrıslı yetkililere tampon bölgede geçişleri caydırmak için AB hukukuna uygun şekilde gözetim ve denetimin iyileştirilmesine yardımcı olacaklarının da altını çizdi. AB, kuzey ve güney kesim arasında 1974 Barış Harekatı sonucu oluşturulan 180 kilometrelik alanı resmi sınır olarak kabul etmiyor.

Kıbrıs'ın kuzey kesimine varan göçmenlerin ve sığınma arayışındakilerin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan tampon bölgedeki boşluklardan yararlanarak AB üyesi olan güney kesime geçtiği ve sığınma talebinde bulunduğu bildiriliyor. Kuzey kesim AB fonlarından yararlansa da, güney kesim gibi üyelik haklarından yararlanamıyor.

Kamp sakinleri yenilemeye rağmen kamptaki sorunların giderilemediğinden şikayetçi

Schinas ile görüşen Kıbrıs Rus Yönetimi İçişleri Bakanı Nicos Nouris son beş ay içinde göçmen sayısının 2021'e göre ikiye katlanarak 10 bine ulaştığını belirtti ve nüfusa oranla göçmen sayısının yüksekliğine dikkat çekti. Güney kesimin nüfusu yaklaşık 915 bin civarında.

Bakan Nouris, Kıbrıslı yetkililerin AB ile iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin geri dönüşünün kolaylaştırılması konusunda birlikte çalıştığını da ifade etti.

AB, başkent Lefkoşa yakınlarındaki Purnara Mülteci Karşılama Merkezi'nin yenilenmesi için yaklaşık 72 milyon euro mali katkıda bulunmuştu.

Yenileme sonucu aşırı kalabalık kamptaki durum biraz iyileştirilse de kamp sakinleri sorunların tamamen giderilemediğinden şikayetçi.

AP haber ajansına konuşan kamp sakinlerinden 27 yaşındaki Nijeryalı Miracle Chidiebera kampta göçmenler arasında gerginlik ve kavgalar yaşanmaya devam ettiğini belirtti ve su, kötü yemek ve kalabalık sorununun kronikleştiğinden yakındı.

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20/06/2022 12:25