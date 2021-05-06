AB, hızlı askeri müdahale gücünü gündemine aldı

Üst düzey bir AB yetkilisi, 14 Avrupa Birliği ülkesinin uluslararası krizlere erken müdahale edebilecek hızlı bir askeri müdahale gücü önerdiğini açıkladı.

Yetkili, AB'nin acil yardıma ihtiyaç duyan demokratik yabancı hükümetlere yardım etmek için muhtemelen gemi ve uçaklarla birlikte 5 bin askerden oluşan bir tugay oluşturması gerektiğini söyledi.

AB savunma bakanları bu fikri Perşembe günü AB dış politika sorumlusu Josep Borrell'in başkanlık ettiği olağan toplantıda ele alacak.

14 ülke Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya ve İspanya'dır.

İlk olarak 1999'da tartışılan AB, 2007'de krizlere yanıt vermek için 1.500 personelden oluşan savaşa hazır bir savaş grupları sistemi kurdu ancak bunlar kullanılmadı.

Bu yıldan itibaren, bloğun birlikte silah geliştirmek için ortak bir bütçesi var, 2022 için bir askeri doktrin hazırlıyor.

Yetkili, kısmen askeri güce atıfta bulunarak, “Borrell her zaman AB'nin iktidar dilini öğrenmesi gerektiğini söylemiştir” dedi.

Ekonomik gücü ile blok, dünya çapında yalnızca sınırlı askeri misyonlarla, ticaret ve yardım yoluyla nüfuz yaymak için "yumuşak bir güç" le övünmeyi başardı.

Geleneksel olarak askeri harekat için ABD önderliğindeki NATO'ya bel bağladı, ancak birbirini izleyen ABD başkanları, özellikle Donald Trump, NATO'nun Avrupa'nın savunmasına bağlı kalsa bile, AB'den kendi güvenliği için, özellikle de sınırları üzerinde daha fazlasını yapmasını talep etti.

İngiltere'nin AB'den ayrılması, artık Londra'ya güvenemeyeceği için bloğun emellerine de yeni bir aciliyet kazandırdı.

Ama aynı zamanda, ulusal kimliği zayıflatan bir AB ordusunun yaratılmasından korkan İngiliz hükümetlerinin AB savunma gelişimine koyduğu kısıtlamalardan da kurtuldu.

(Reuters)

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06/05/2021 10:16