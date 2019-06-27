AB İdlib'deki gelişmelerden endişeli

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yönelik saldırılarından derin endişe duyduğunu belirterek siviller, hastaneler ve okulların hedef alınmasını kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, tüm üye ülkeler adına yaptığı yazılı açıklamada, birliğin İdlib'deki gelişmelerden duyduğu derin endişeyi ifade etti.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın siviller, okullar, sağlık kuruluşları ve benzer altyapıları hedef alan saldırılarının uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Mogherini, AB'nin bu saldırıları gerçekleştirenleri kınadığını kaydetti.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Mogherini, "Vahşet devam ettiği müddetçe barış gerçekleşemez. Suriye'deki sorunun askeri çözümü mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana Toplantısı'nda, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.