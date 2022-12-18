AB, iklimde uzlaştı: Emisyon maliyetleri artıyor

Avrupa Birliği (AB), emisyon ticareti sisteminde reform öngören düzenlemeyi kabul etti. Buna göre, AB içinde tüketiciler ve şirketler için karbon emisyonu maliyetleri artacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, günler süren müzakerelerin ardından iklim hedeflerine ulaşılması amacıyla emisyon ticaret sisteminin reforme edilmesi üzerinde uzlaştı.

AB dönem başkanı Çekya'dan yapılan açıklamaya göre kabul edilen reform, AB içinde faaliyet gösteren şirketler ile tüketicilerin karbon emisyonları için daha fazla ödeme yapması prensibine dayanıyor. Böylelikle, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasının temel taşı olan emisyon ticaret sisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Anlaşmayla ilgili açıklama yapan Çekya Çevre Bakanı Marian Jurecka, "Bu anlaşma bize en önemli sektörlerde iklim hedeflerine ulaşma şansı verecek ve aynı zamanda vatandaşların ve küçük ölçekli şirketlerin etkin şekilde desteklenmesini sağlayacak" şeklinde konuştu.

-Karbon sertifikası zorunluluğu

AB ülkeleri temsilcilerinin vardığı uzlaşmaya göre, iklime zararlı gaz emisyonuna yol açan her işletme karbon sertifikası satın almak zorunda olacak. Ayrıca ücretsiz karbon sertifikalarının süresinin de 2034 yılına kadar peyderpey dolması ve 2034'ten itibaren yürürlükten kalkması hedefleniyor. Emisyon ticareti sisteminin, konut ve binaların ısınma sistemlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi de AB'nin hedefleri arasında.

Öte yandan enerji dönüşümünün tüketiciler üzerinde yarattığı ekonomik baskıyı azaltmak için yeni iklim fonlarının oluşturulması da kararlaştırıldı. 86 milyon euroluk fon ile hane halklarına mali destek sunmanın yanı sıra binalardaki ısınma tesisatlarının daha verimli hale getirilmesi gibi yatırımların da finanse edilmesi öngörülüyor.

AB Komisyonu, 2021 yazında iklim değişikliği ile mücadele amacıyla adında bir paket açıklamıştı. Söz konusu paket ile AB ülkelerinin, AB içinde karbon emisyonlarının seviyesinin 2030 yılına kadar 1990 yılındaki seviyeye kıyasla yüzde 55 azaltılması ve 2050 yılına kadar ise karbon-nötr hedeflerine yaklaşması amaçlanmıştı.

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18/12/2022 15:17