AB, Irak'a seçim gözlem misyonu gönderecek

Avrupa Birliği, Irak'ta ekimde yapılacak parlamento seçimleri için gözlem misyonu göndermeye karar verdi.

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13/09/2021

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AB, Irak'a seçim gözlem misyonu gönderecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, AB gözlem misyonu, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun daveti üzerine bu ülkede 10 Ekim'de düzenlenecek seçimleri izleyecek.

Borrell, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Viola Von Cramon-Taubadel'i seçim gözlem misyonunun başkanı olarak atadı.

Gözlem misyonu üyelerinin bir kısmı 28 Ağustos'ta Bağdat ve Erbil'e ulaştı. Ayrıca, bir grup gözlemcinin de eylül ortasından itibaren ülkenin çeşitli bölgelerine gitmesi planlanıyor.

AB gözlemcileri, seçim kampanyaları ve oy kullanma günündeki uygulamalara ilişkin değerlendirmeleri temelinde, tavsiyeler de içeren bir rapor hazırlayacak.

 

13/09/2021 18:32
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TAGS: AB, Irak’a seçim gözlem misyonu gönderecek, haberkibris,
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