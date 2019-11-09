AB, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için denetim organı kuracak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için yeni bir denetim organı kurulmasını istedi.

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Letonya tarafından ortak yayınlanan bildiride, “AB’nin, birliğin finansal sistemi içinde kara para aklama faaliyetleriyle mücadelede ortak bir denetim mekanizması kurmasının gerekli olduğu” vurgulandı.

Ulusal düzeydeki denetimlerin yetersiz ve siyasi iktidarlardan etkilenebileceği ifade edilen bildiride, AB içinde bu tür bir ortak denetimin herkesin çıkarına olacağı kaydedildi.

Açıklamada, ortak denetim mekanizması için AB içinde yeni bir birim kurulabileceği gibi, Avrupa Bankacılık Kurumunun da bu işi üstlenebileceği bildirildi.

Bu öneriye, AB Komisyonunun mali işlerden sorumlu temsilcisi Valdis Dombrovskis’in de destek verdiği biliniyor. Öneriyle ilgili AB’nin aralık ayında yapacağı zirvede ortak bir tutum belirlemesi bekleniyor.

DANSKE BANK SKANDALI

Son yıllarda AB üyeleri Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya’nın kara para aklama faaliyetlerinin merkezi olmakla suçlanması ve Baltık ülkeleri ile bazı Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya’dan geldiği iddia edilen önemli miktarda kara parayı Danimarkalı Danske Bank’ın Estonya şubesi aracılığıyla akladıkları eleştirisi, bu yönde bir girişim başlatılmasında önemli rol oynadı.

09/11/2019 16:17