AB Komisyonu Başkan Yardımcısından Yeşil Hat konusunda açıklama

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın, dün Brüksel’de Kıbrıslı Rum gazetecilerle bir araya gelerek, sorularını yanıtladığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Yönetiminin, KKTC’den mülteci akışlarının azaltılması amacıyla Yeşil Hat boyunca yaptığı faaliyetlerin AB’nin de bilgisinde olduğu imasında bulunmasına rağmen, bunun aslında geçerli olmadığını yazdı.

Geçtiğimiz Salı günü Brüksel’de Kıbrıslı Rum gazetecilerle bir araya gelen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın, bir soruya karşılık, AB olarak konuyla ilgili bilgileri bulunmadığını söylediğini ileten gazete, Schinas’ın, Yeşil Hattın gözetimiyle ilgili İsrail sisteminin AB tarafından finanse edilmesi imkanı olup olmadığı sorusuna yanıtında ise, AB’nin bu anlaşma konusunda bir bilgisi olmadığı yanıtını verdiğini aktardı.

Mülteci problemi konusundaki soruları da yanıtlayan Schinas, Yeşil Hattın Kıbrıs ve AB’nin dış sınırı olmadığını ve Brüksel tarafından da bu şekilde kabul edilmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Bundan ötürü, Frontex’in burada varlık gösteremeyeceğini dile getiren Schinas, ancak bunun Rum Yönetiminin, Yeşil Hattın karakterine uygun bir şekilde, Yeşil Hattaki mülteci akışlarıyla ilgili kontrol uygulamayacağı anlamına gelmediğine işaret etti.

Yeşil Hattaki mülteci akışlarının izlenmesinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” düzeyinde organize edilmesi gereken bir şey olduğunu ve AB’nin de kamera ve araba gibi ekipmanlarla buna yardımcı olabileceğini dile getiren Schinas, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olmayan ülkelerden satın alacağı hizmetlerin AB tarafından finanse edilip edilemeyeceği konusundaki bir soruya yanıtında ise, bütün bunların ilgili sözleşmeler tarafından öngörüldüğünü ve olması gerektiği gibi olacağını sözlerine ekledi.

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02/12/2021 13:18