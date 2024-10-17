AB Komisyonu Başkanı: Kıtadan sınır dışı edilen göçmen sayısı artacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göç odaklı AB zirvesi öncesi, birliğin İtalya’nın tartışmalı iltica başvurularının Arnavutluk’ta alınması politikasından “alacak dersleri olduğunu” söyledi.

Von Der Leyen, açıklamayı, bugün ve yarın Brüksel’e yapılacak zirve öncesi üye ülkelere gönderdiği mektupta yaptı ve AB Komisyonu’nun sınır dışı edilen göçmen sayısını artıracak yeni bir yasal düzenleme sunacağını belirtti.

İkinci beş yıllık görev dönemine yeni başlayan Von der Leyen’in Avrupa genelinde göç konusundaki baskıya tepki verdiği belirtiliyor.

AB Komisyonu Başkanı, üye ülkelere mektubunda, AB ülkelerinden dönen düzensiz göçmenlerin dönüş oranının sadece % 20 olduğunu belirtti ve AB’ye üye ülkeleri terk etmesi istenen göçmenlerin büyük çoğunluğunun bunu yapmadığını vurguladı.

Von der Leyen birçok göçmenin ya yaşadığı ülkede kaldığını ya da birlikteki başka bir ülkeye geçtiğini ifade etti.

Von der Leyen üye ülkelerin tümünün diğer AB ülkeleri tarafından alınan kararları tanıması gerektiğini belirtti ve “Bir ülkede haklarında dönüş kararı alınan göçmenler, dönüşten kaçınmak için başka bir yerde sistemin çatlaklarından faydalanmamalı” dedi.

AB Komisyonu Başkanı’nın sözleri, İtalya’nın Akdeniz’de kurtarılan bazı göçmenlerin işlemlerinin yapılması için Arnavutluk’a gönderilmesi planının uygulanmaya başlamasını izliyor.

Geçtiğimiz günlerde Lampedusa’dan gönderilen 16 Bangladeşli ve Mısırlı erkek, iltica başvurularının inceleneceği iki merkeze gönderildi.

650 milyon euroya mal olan merkezler geçen bahar aylarında açılacaktı, ancak uzun gecikmeler oldu ve masrafları İtalya hükümeti tarafından karşılanırken, İtalyan yasalarına göre faaliyet gösterecek.

Göçmenler, başvuruları İtalya tarafından incelenirken burada kalacaklar. Hamile kadınlar, çocuklar ve tehdit altındaki insanlar plandan muaf tutulacak.

Sağcı İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni’nin siyasi karşıtları ve bazı sivil toplum kuruluşları, İtalya’nın Arnavutluk ile yaptığı anlaşmayı eleştirmişti.

Ancak Meloni, planın “yeni, cesur ve daha önce girilmemiş bir yola çıktığını ve Avrupa ruhunu mükemmel bir şekilde yansıttığını” söyledi.

Arnavutluk anlaşmasının uygulanması ve alınacak sonuçlar birçok AB ülkesi tarafından dikkatle izlenecek. Bazı ülkeler aşırı sağcı partilere desteğin artmasına göçe yönelik söylem ve yaklaşımlarını sertleştirerek karşılık verdi.

Son birkaç haftada Almanya sınır kontrollerine yeniden başlarken, Fransa göç yasalarını sıkılaştırmayı değerlendirdiğini belirtti. Polonya da sınırı geçen insanların iltica hakkını geçici bir süre askıya almaya yönelik bir plan açıkladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, tartışmalı kararın, Belarus’un çok sayıda göçmenin ülkeye girmesine izin vererek “istikrarsızlaşma” girişimlerini durdurmak için alındığını belirtti.

Fransa ve Almanya’da da bazı cinayetler göçe karşı daha sert önlem alınması çağrılarını beraberinde getirdi. İltica başvurusu kabul edilmeyen bir Suriyeli üç kişi bıçaklayarak öldürürken, Paris yakınlarında genç bir öğrenci bir Faslı tarafından öldürülmüştü.