AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump'ın yemin törenine davet edilmedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine davet edilmedi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin AB-ABD ilişkileriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın dün akşam ABD ile olumlu etkileşim kurmayı dört gözle beklediklerini bildirdikleri ortak sosyal medya mesajı anımsatılan Pinho, ABD tarafından olumlu bir dönüş alıp almadıklarının sorulması üzerine şunları söyledi:

"ABD seçimlerinden hemen sonra AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi olmuştu. O günden beri bir daha böyle bir iletişim kurulmadı. Bu arada Başkan von der Leyen de hastalandı. Elbette göreve geldiğinde erken aşamada yeni ABD Başkanı'yla iletişim kurmaya gayret edeceğiz."

Pinho devamında, von der Leyen'in Trump'ın 20 Ocak'ta yemin töreni için herhangi bir davet almadığını, alması halinde değerlendireceğini ancak halihazırda bu yönde bir planlama olmadığını aktardı.

Sözcü Pinho, von der Leyen'in yakalandığı zatürre nedeniyle Almanya'nın Hannover kentindeki evinde iyileşme sürecinin devam ettiğini kaydetti.

AB, Trump'ın Rusya'yı durdurarak Ukrayna'daki savaşı bitirmesini bekliyor

Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper, günlük basın toplantısında AA muhabirinin AB'nin, ABD'de 20 Ocak'ta başlayacak Trump yönetiminin Ukrayna'ya verilen desteği kesmesi senaryosu üzerine bir planı olup olmadığıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Hipper, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın dün Almanya'daki Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı kapsamında basına yansıyan "ABD istekli değilse AB'nin Ukrayna'yı destekleme konusundaki liderliği devralmaya hazır olduğu" yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Yüksek Temsilci, ABD'nin AB'nin büyük ortağı olduğunu söyledi." dedi.

Sözcü, Kallas'ın ayrıca şunları kaydettiğini aktardı:

"Gelecek ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını sadece Avrupa'ya yönelik bir tehdit olarak değil de uluslararası düzene yönelik bir meydan okuma olarak göreceğinden eminiz. Bu savaş yarın sona erebilir hatta eğer saldırgan isterse bugün bile bitebilir. Müttefiklerimiz bu saldırganlığa son verebilirse bu, çok memnuniyet verici olacaktır."

-Brüksel'de endişeli bekleyiş

Brüksel'de 20 Ocak'ta başlayacak 2. Trump dönemiyle ilgili endişeli bekleyiş hakim.

Trump'ın ilk dönemi, AB ve üye ülkeleriyle ilişkilerde ekonomiden savunmaya birçok alanda ciddi gerilimlere sahne olmuştu.

​​​​​​​Trump'ın Ukrayna'ya destekte lokomotif güç olan ABD'nin desteğini kesmesi, yeterince savunma harcaması yapmayan NATO müttefiklerini Rus saldırısına karşı korumama yönündeki verdiği sinyaller, Brüksel'de yankılanmıştı.

AB yönetimi hem seçimden önce hem de sonrasında ABD ile ilişkilere verdiği önemi vurgulayan mesajlar verirken diğer yandan kötü senaryoya karşı hazırlık yapmaya çalışıyor.

(AA/HUR/ÖZ)