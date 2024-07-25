AB Komisyonu Rum Başsavcısının yetkilerinin netleştirilmesini istedi

Haravgi ve diğer gazeteler, AB Komisyonu’nun “Hukuk Devleti” konulu raporunda, Rum Başsavcısı’nın karar ve eylemlerinin kontrol edilebilir hale getirilmesini istediğini yazdı.

Gazete, Komisyon’un raporunda, başsavcının danışmanlık ve savcılık görevlerinin birbirlerinden kesin bir şekilde ayrılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptığını yazdı.

Komisyon raporunda ayrıca, bir önceki raporda belirtilen unsurlar konusunda çok az ilerleme kaydedildiği belirterek “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Kurumu’nun” işleyişinin desteklenmesi ve nerden buldun yasasının sonuç getirici şekilde uygulanması gerektiğini de vurguladı.