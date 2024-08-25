AB Komisyonu’na erkek darbesi

Dünya Kamala Haris’in ABD’nin ilk kadın başkanı olup olmayacağına odaklanmışken kasımda göreve başlaması beklenen yeni Avrupa Birliği Komisyonu’nda kadın-erkek sayısının eşit olmasını hedef olarak belirleyen ilk kadın Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen üye ülkelerden büyük darbe yedi.

Yeni atamalar için her üye ülkeden bir kadın bir erkek aday önermesini talep eden von der Leyen’in çağrısı karşılık bulmadı. Üye ülkelerin büyük bölümü sadece tek isim bildirdi ve tercih genelde erkek adaylardan yana oldu. Adayların iletilmesi için belirlenen süre 30 Ağustos’ta doluyor. 27 üyeli AB Komisyonu’nun üçte ikisinin erkek olması ve bir tür “erkekler kulübüne” dönüşmesi neredeyse kesinleşti.

ÜÇTE İKİSİ BELLİ

Halen görevde olan von der Leyen başkanlığındaki Komisyon’da 15 erkek 12 kadın görev yapıyor. Yeni Komisyon için şu ana kadar bildirilen 22 isimden 16’sı erkek. Kadın aday gösteren ülkeler Almanya, Hırvatistan, Estonya, Finlandiya, İspanya ve İsveç. Belçika, Bulgaristan, Danimarka, İtalya ve Portekiz’in aday isimlerini cumaya kadar Brüksel’e iletmeleri gerekiyor. Bu ülkelerin tamamının kadın aday gösterme ihtimali oldukça düşük.

İkinci von der Leyen Komisyonu’nun Avrupa Parlamentosu’ndan onay alması gerekiyor. Her ne kadar kadın-erkek dengesi AP’de sorun yaratma potansiyeline sahip olsa da bu kurumun durumu da parlak değil. Kadın parlamenter oranı 1979’dan bu yana ilk kez düşerek yüzde 38.6’ya geriledi. Kadınların yüzde 50’nin altında kalmadığı tek siyasi grup Yeşiller.

KADIN LİDER AZ

Kadınların siyasette yeterince öne çıkamaması sorun olmayı sürdürüyor. Hele söz konusu olan devlet ya da hükümet başkanlığı olduğunda kadınlar için işler daha da zorlaşıyor. Monarşiler bir kenara bırakılacak olursa 1960’dan önce dünyada kadın lider yoktu. O tarihten bu yana 87 ülkede 174 kadın devlet ya da hükümet başkanlığı koltuğuna oturdu. Kadınların en fazla bu koltuklarda oturduğu ülkeler Peru, San Marino ve İsviçre. Kadınların 4 kez liderlik koltuğuna oturduğu ülkeler ise Finlandiya, İzlanda, Litvanya ve Moldova. Dokuz ülke üç kez kadınlar tarafından yönetilirken iki kez kadınlar tarafından yönetilen ülke sayısı 26. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 45 ülkede ise kadınlar bir kez liderlik koltuğunda yer aldı.