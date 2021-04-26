AB Komisyonu'ndan AstraZeneca'ya dava

AB, aşı tedarikinde ilk günden bu yana sürekli sorun yaşadığı AstraZeneca'ya sözleşmeye bağlı kalmadığı gerekçesiyle dava açtı.

Avrupa Birliği (AB), tartışmalara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı AstraZeneca'ya aşıların tedarikine ilişkin sözleşmesine uymadığı ve zamanında teslimat sağlamak için 'güvenilir' bir plana sahip olmadığı için AstraZeneca hakkında dava açtığını duyurdu.

Komisyon sözcüsü Stefan De Keersmaecker, "Geçen Cuma AstraZeneca'ya karşı yasal işlem başlatıldı" dedi.

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnely, geçen hafta İsveç merkezli firmanın nisan, mayıs ve haziranda aşı tedarikinde ve sözleşme maddelerini yerine getirmedeki başarısızlığı nedeniyle AB'nin AstraZeneca'ya dava açtığını açıklamış ancak AB, konu hakkında bir duyuru yayımlamamıştı.

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26/04/2021 17:32