AB Komisyonu'nun Yeni Üyeleri Belirlendi: Üyelerin Neredeyse Yarısı Kadın

AB Komisyonu binasında basın toplantısı düzenleyen von der Leyen, 2019-2024 dönemi için yeni Komisyon üyelerinin görev dağılımını duyurdu. Von der Leyen'in açıkladığı yeni teşkilat şemasına göre, Komisyon'da üç kıdemli başkan yardımcısı ve beş başkan yardımcısı görev alacak. Kıdemli başkan yardımcıları aynı zamanda Komisyon üyesi olarak da görevlerini sürdürecek. Buna göre, kıdemli başkan yardımcılıklarına Hollandalı Frans Timmermans, Danimarkalı Margrethe Vestager ve Letonyalı Valdis Dombrovskis seçildi. Timmermans "Yeşil Avrupa" dosyasıyla çevre konularında, Vestager dijital çağ ve rekabet konularında, Dombrovskis ise ekonomi ve finansal konularda yetkili olacak. Diğer başkan yardımcıları ise Slovak Maros Sefcovic, Çek Vera Jourova, Hırvat Dubrovka Şuica ve Yunan Margaritis Schinas oldu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği’ne seçilen Josep Borrell aynı zamanda AB Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek.

GENİŞLEMEDEN SORUMLU ÜYELİĞE MACAR İSİM

Komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu komisyon üyesi Macar Laszlo Trocsanyi oldu. AB Komisyonunun enerjiden sorumlu üyesi Estonyalı Kadri Simson, uluslararası ortaklıklardan sorumlu üyesi Finlandiyalı Jutta Urpilainen, iç pazardan sorumlu üyesi Fransız Sylvie Goulard oldu. Polonyalı Janusz Wojciechowski tarımdan sorumlu komisyon üyesi olarak atanırken, Portekizli Elisa Ferreira uyum ve reformlardan sorumlu komisyon üyesi, Rumen Rovana Plumb ulaştırmadan sorumlu komisyon üyesi, Sloven Janez Lenarcic kriz yönetiminden sorumlu komisyon üyesi, İsveçli Ylva Johansson ise iç işlerinden sorumlu komisyon üyesi olarak belirlendi. İrlandalı Phil Hogan ticaretten sorumlu komisyon üyeliğine, İtalyan Paolo Gentiloni ekonomiden sorumlu komisyon üyeliğine, Litvanyalı Virginijus Sinkevicius çevre ve okyanuslardan sorumlu komisyon üyeliğine, Lüksemburglu Nicolas Schmit istihdamdan sorumlu komisyon üyeliğine, Maltalı Helena Dalli eşitlikten sorumlu komisyon üyeliğine seçildi. Birlikten 31 Ekim'de ayrılması öngörülen İngiltere ise yeni Komisyon'a aday göstermeyeceğini açıklamıştı.

AB KOMİSYONUNDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Von der Leyen, başkanlığa seçilmesinin ardından Komisyon'da cinsiyet eşitliği sağlayacağı sözünü vermişti. 13 kadın ve 14 erkek üyeden oluşan yeni Komisyon'da cinsiyet eşitliği gözetildi.