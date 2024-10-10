AB kurumları personeli İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

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10/10/2024

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AB kurumları personeli İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının çalışanları, Brüksel'deki AB Komisyonu önünde İsrail'in Gazze'ye 1 yıldır devam eden saldırılarını protesto etti.

AB Komisyonu önünde toplanan 100 kadar personel, "Barış ve Adalet için AB personeli" yazılı döviz açtı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları odağında düzenlenen protestoda, AB çalışanları, açtıkları pankartlarda 2024 içerisinde okullar başta olmak üzere İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuk, kadın, sivil sayısına ilişkin bilgiler paylaştı.

Taleplerinin Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes, tüm esirlerin serbest bırakılması, tüm suçların ve hak ihlallerinin kınanması, üye ülkelerin İsrail'le silah ticaretini durdurması, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın iptali, Uluslararası Adalet Divanı kararlarının uygulanması olduğunu belirten AB çalışanları, her ayın ikinci perşembesi eylem düzenlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Protestoya konuk olarak davet edilen İsrailli Filistin destekçisi aktivist Eitan Bronstein Aparicio da İsrail'in 1982'de Sabra ve Şatilla katliamıyla başlayan süreçte zaman içerisinde soykırım devletine dönüştüğünü söyledi.

AB çalışanları, daha önce de bir araya gelerek geniş çaplı protestolar düzenlemiş, bunlardan birinde uluslararası hukuk, AB anlaşmaları ve Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin "öldüğünü" savunarak, sembolik cenaze töreni düzenlemişti.

10/10/2024 17:06
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TAGS: ab, kurum,
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