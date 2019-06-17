AB, Libya Krizi İçin Çözüm Planı Önerisini Olumlu Karşıladı

Avrupa Birliği'nin (AB), Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın ülkede yaşanan kriz için sunduğu çözüm planını olumlu bulduğu bildirildi.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, "AB, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Libya'da siyasi çözüme yönelik yapıcı herhangi bir öneriye her zaman destek vermiştir. Serrac'ın sunduğu öneri kesinlikle bu yöndedir." ifadelerine yer verildi.

Serrac'ın önerdiği çözüm planının en önemli maddeleri arasında, BM Libya Destek Misyonuyla (UNSMIL) koordineli, tüm ulusal güçleri temsil edecek bir Libya forumunun düzenlenmesi yer alıyor.