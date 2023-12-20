AB Mali Yardım Programlama toplantısının ikinci aşaması yapıldı

Kıbrıs Türk Tarafına yönelik AB Yardım Programı 2024 yılını kapsayan AB Mali Yardım Programlama toplantısının ikinci aşaması dün AB Destek Ofisi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıda AB Komisyonu Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Uzlaşma Desteği Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğulları, AB Komisyonu üst düzey temsilcileri ve proje uzmanlarının yanı sıra, AB Koordinasyon Merkezi Uzmanları, bakanlık temsilcileri, belediyelerden başkan ve temsilciler, ayrıca özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler hazır bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Kjartan Björnsson, AB'nin Kıbrıs'a sağladığı desteğin büyük bir kısmının adadaki Kıbrıs Türk tarafının ekonomisinin geliştirilmesine ve yaşam standartlarının yükseltilmesine odaklandığını ifade etti. AB'nin Kıbrıslı Türklere yönelik sağladığı yardım programının, bugüne kadar olduğu gibi 2024 yılında da ihtiyaçlara öncelik verilerek süreceğini, 2024 yılı için 40 milyon Euro’luk mali destek sağlanacağını vurguladı.

Björnsson, programın, öncelikli olarak tarım, çevre, altyapı, sivil toplum, toplumsal kalkınma, kültürel miras, eğitim ve telekomünikasyon alanlarının yanı sıra özel sektörün gelişimi, işgücü piyasası, geçişler, trafik güvenliği ve enerji gibi alanlarda projeleri desteklemekte olduğunu belirtti. Björnsson, AB Yardım Programının ayrıca, AB politikası hakkında da bilgi sağlamakta olduğunu, gerekli eğitim ve teknik desteği her zaman sunmaya hazır olduğunu ve AB ile mevzuat uyumunun topluluk müktesebatı doğrultusunda sağlanmasını teşvik ettiğini bu vesileyle bir kez daha dile getirdi.

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğulları yaptığı konuşmada, bugüne kadar AB ile uyum sürecinde yürütülen tüm çalışmalardan oldukça memnun olduklarını Kıbrıs Türk tarafının her alanda kalkınması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi adına ortaya konan projelerle yol kat edildiğini vurguladı. Yürükoğulları, önümüzdeki dönemde de aynı şekilde işbirliği ve özveri içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek başta AB Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışma arkadaşlarına, AB Komisyonu üst düzey yetkililerine, AB Destek Ofisi Ekibi’ne, toplantıda yer alan ve katkı koyan tüm paydaşlara teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından proje uzmanlarının her sektöre ait projelerinin sunumları gerçekleşti, bunun yanında bakanlık / kurum temsilcileri tarafından karşılıklı bilgi aktarımı ve güncellemeler paylaşıldı.