Avrupa Birliği (AB), Microsoft'un, yaklaşık 7,5 milyar dolar karşılığında yazılım geliştirme platformu GitHub'ı satın almasına onay verdi. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, teknoloji ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren ABD şirketi Microsoft'un, GitHub firmasını satın alma teklifine yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı belirtildi.

AB Microsoft'un GitHub'ı almasına onay verdi

Yapılan inceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı belirtilen açıklamada, Microsoft ve GitHub'ın birleşmesinin ardından söz konusu piyasada rekabet ortamının devam edeceği kaydedildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor. AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.