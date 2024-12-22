AB Ombdusmanı O'Reilly, AB Komisyonu'nun şeffaflığının kötüleştiğini söyledi

Avrupa Birliği'nin (AB) 11 yıllık Ombudsmanı Emily O'Reilly, Ursula von der Leyen'in başkanlığını yürüttüğü AB Komisyonunun "şeffaflığının zaman içinde daha da kötüleştiğini" belirtti.

Politico internet sitesine açıklamalarda bulunan O'Reilly, 11 yıllık görev süresi boyunca AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir kez bile görüşmediğini ve von der Leyen'in kabinesinde yer alan "zeki ancak atanmış güçlü danışmanlar" ile çalışmak konusunda "hiçbir zaman rahat olmadığını" vurguladı.

Şubat ayında görevinden ayrılacak olan O'Reilly, 10 yılı aşkındır sürdürdüğü ombudsmanlık görevinde AB Komisyonunun "şeffaflığının zaman içinde daha da kötüleştiğini" aktardı.

O'Reilly, AB yürütmesindeki "şeffaflık eksikliğine" atıfta bulunarak, "Kültür her zaman tepeden gelir. Eğer bilgi siyasi nedenlerle saklanıyorsa ve bu kültür tepeden geliyorsa o zaman evet, muhtemelen kültürü belirleyen Başkan (von der Leyen) ve kabinesidir." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun belgelere erişim talebi konusundaki tutumunu "endişe verici" olarak nitelendiren O'Reilly, "Aylarca sabırla belgelere erişim davası yürüttüğümüzde, (Avrupa Adalet Divanı) yasalarından alıntı yaptığımızda ve hala 'hayır' dediklerinde hayal kırıklığını anlayabilirsiniz. Bu sinir bozucu bir durum." dedi.

O'Reilly, AB Komisyonundan "hesap sormadığı" için Avrupa Parlamentosunu (AP) eleştirerek, AP'yi "güçlü gözetim rolünü hatırlamaya" çağırdı.

Emily O'Reilly, şöyle devam etti:

"Çeşitli vesilelerle AP milletvekilleri bana, 'Komisyonu nasıl daha hesap verebilir hale getirebiliriz? İhtiyacımız olan belgeleri bize vermelerini nasıl sağlayabiliriz? Şu ya da bu konuda açık olmalarını nasıl sağlayabiliriz?' diye sordu. Ben de 'Bana mı soruyorlar?' diye düşündüm. Komisyon'dan hesap sorması gereken kurum onlar, dolayısıyla benden tavsiye istiyorlarsa bunun endişe verici olduğunu düşünüyorum. AP, Komisyon üzerinde uygun bir gözetim uygulayamayacağı fikrini içselleştirmeye başlarsa, gidişat bu yönde olacaktır."

AB içinde şeffaflık normlarını korumak ve endüstri ile AB kurumları arasındaki olası çıkar çatışmalarını engellemekle görevli ombudsmanın kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor.

2013'te göreve başlayan ve AB'nin "ilk kadın ombudsmanı unvanına sahip O'Reilly, şubatta görevini Portekiz'in eski Adalet Bakanı Teresa Anjinho'ya teslim edecek.