AB Pfizer-Biontech'ten 300 milyon doz aşı daha istiyor

Avrupa Birliği (AB) Kovid-19 aşısı tedarikini ikiye katlayabilecek bir anlaşma için Pfizer-BioNTech ile pazarlığa oturdu.

Gerçekleşmesi beklenen anlaşmanın, 100 milyon ve 200 milyonun üzerinde siparişleri içerdiği söylendi.

AB üyesi ülkeler AB yönetimine, yaşamını yitiren insan sayısının artması, karantina sürelerinin uzaması ve virüsün mutasyona uğraması nedeniyle daha fazla doz aşı alması için baskı yaptı.

İngiltere işletmeler için destek paketlerini genişletiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastanelere başvuran Kovid-19 kaynaklı hasta sayısının artışını önleyebilmek için İngiltere'nin üçüncü kez karantina uygulamasına katlanmak zorunda kalacağını söyledi. Johnson açıklamasının hemen ardından, hükümetin salgın sebebiyle olumsuz etkilenen işletmeler için yeni destek paketleri sunacağını duyurdu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, salgın sırasında kapanmaya zorlanan işletmelere yardımcı olmak için 4,6 milyar pound (6,2 milyar dolar) yeni destek paketi verileceğini söyledi.

FDA’in doz değişikliğine karşı uyarısı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı bir açıklamada, daha fazla insanı aşılamanın bir yolu olarak Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı için dozaj seviyelerini düşürme önerisi hakkında uyarıda bulundu.

FDA, aşıların zamanlamasını ve dozajını değiştirmeye çalışan yetkililere Kurum’un yetkilendirdiği şekilde aşıların verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsviçre kısıtlamaları uzatabilir

İsviçre Tages Anzeiger gazetesi, İsviçre'nin 22 Ocak'tan itibaren bar ve restoranların kapatılma süresini Şubat ayı sonuna kadar uzatabileceğini bildirdi. Gazete, ülkenin Federal Konseyi'nin yarın yapılacak bir toplantıda önlemlere karar vereceğini, spor salonlarının ve müzelerin kapatılması gibi mevcut kısıtlamaların da uzatılabileceğini aktardı.

Tokyo’da ağır hasta sayısında rekor

Japonya, Tokyo ve komşu iller için olağanüstü hal ilan etmeye hazırladığı sırada, şehirdeki Kovid-19 vaka sayısının 1.278 kişiye ulaştığını doğruladı. Başkentin toplam ağır hasta sayısı şimdiye kadarki en yüksek sayı olan 111'e kişiye yükseldi. Bu sayının hastanelerde bulunan maksimum yatak kapasitesinin yarısını kapsadığı kaydedildi.

İtalya ve Almanya karantina süresinin uzatılmasında kararsız

İtalya, Kovid-19 salgının yeniden atağa geçme riskini ortadan kaldırmak için ülke genelindeki bazı kısıtlamaları Ocak ortasına kadar uzatabileceğini açıklarken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, kısıtlamaların uzatılması hakkında karar verebilmek için bölge yetkilileriyle bir araya gelecek.

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05/01/2021 18:28