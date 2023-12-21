AB, popülasyonunun arttığı gerekçesiyle kurtların avlanabilmesi için ilk adımı attı



AB Komisyonu, "artan popülasyonu ve olumsuz etkilerini" gerekçe göstererek kurtların "sıkı koruma altında" olan uluslararası statüsünü "koruma altında" olarak değiştirmeyi önererek kurtların avlanmasının önünü açmak için ilk adımı attı.

Komisyon, AB ve üye devletlerin taraf olduğu uluslararası Bern Sözleşmesi kapsamında kurtların koruma statüsünün değiştirilmesine ilişkin teklifte bulundu.

Yapılan analizlerin ardından kurtların statüsünün "sıkı koruma altında"dan "koruma altında" olarak değiştirilmesinin önerildiğini bildiren Komisyon, ayrıca yerel yönetimlere "gerektiğinde daha fazla esneklik sağlanması" amacıyla yasal çerçevenin güncellenmesini de gündeme getirdi.

Teklife gerekçe olarak "kurt sürülerinin artan popülasyonu, çiftlik hayvanlarına saldırılar ile çiftçiler ve avcılar arasındaki çatışmalar" gösterildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, teklife ilişkin, "Kurtların geri dönüşü Avrupa'daki biyoçeşitlilik için iyi bir haber. Ancak kurt sürülerinin Avrupa'nın bazı bölgelerinde yoğunlaşması özellikle hayvancılık için gerçek bir tehlike haline geldi. Kurt sürülerinin yoğunluğunu daha etkili şekilde idare edebilmek için yerel otoriteler daha fazla esneklik talep etmekte ve Avrupa düzeyinde bu kolaylaştırılmalıdır. Hem biyoçeşitliliği hem de kırsal geçim kaynaklarımızı korumak için hedefe yönelik çözümler bulabileceğimize ve bulacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon'un teklifi, üye devletlerce kabul edilmesi halinde AB tarafından Bern Sözleşmesi Daimi Komitesine sunulacak.

Konsey ve Komite'de alınacak kararların sonucuna bağlı olarak Komisyon, kurtların AB içindeki koruma statüsünün değiştirilmesini teklif edebilecek.

Koruma statüsünün değiştirilmesiyle AB'de kurtların avlanmalarına izin verilmiş olacak.

WWF'den tepki

Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfından (WWF) yapılan açıklamada, söz konusu teklife tepki göstererek Von der Leyen'in "şimdiye kadar kaydettiği başarılarını, siyasi çıkarları için feda ettiği" kaydedildi.

Söz konusu teklifin, iddiaları destekleyecek bilimsel kanıtlar olmadan sunulduğunu savunan WWF, AB üye devletlerini bu teklifi reddetmeye çağırdı.

WWF, daha önce hiçbir AB Komisyonu Başkanı'nın uluslararası koruma statüsü altındaki bir türün statüsünün düşürülmesini teklif etmediğine vurgu yaparak kasımda İsviçre'nin sunduğu aynı öneriyi AB'nin reddettiğini hatırlattı.