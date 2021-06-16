AB, Rus Sputnik V aşısının onayını erteledi

Avrupa Birliği'nin (AB), Rus Sputnik V aşısına vereceği onayın Eylül ayı sonrasına sarkabileceği bildirildi.

Reuters haber ajansının iki kaynağa dayandırdığı haberinde, klinik deney verilerinin son tarihe (10 Haziran) kadar paylaşılmaması sebebiyle, Avrupa Birliği'nin Rus Sputnik V aşısına onay vermesinin Eylül ayı ve sonrasına sarkabileceği açıklandı.

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA), Rus Gamaleya Enstitüsü’ne gerekli verileri sağlaması için fazladan bir hafta süre verdiği kaydedildi.

Aşıyı pazarlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Reuters’e EMA değerlendirilmesinin yolda olduğu açıklamasında bulundu.

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16/06/2021 13:21