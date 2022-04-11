AB: Rusya'ya yeni yaptırım seçenekleri masada

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11/04/2022

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AB: Rusya'ya yeni yaptırım seçenekleri masada

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirtti.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

Borrell, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'ya petrol ambargosu seçeneğinin devrede olup olmaması sorulan Borrell, yaptırımların her zaman masada olduğunu, bakanların yeni adımları görüşeceğini söyledi.

Borrell, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret neticesinde Rus güçlerin Donbas'a yöneldiğini gözlemlediğini aktardı.

Lüksemburg'da bir araya gelen AB dışişleri bakanları, 24-25 Mart'taki Liderler Zirvesi'nin sonuçları ışığında değerlendirmeler yapacak.

Ukrayna'nın yanı sıra Mali, Libya ve Yemen'deki durumların da görüşüleceği toplantıya Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir de katılacak.

 

11/04/2022 13:55
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