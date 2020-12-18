AB seyahat listesini güncelledi

Salgın nedeniyle sınırlarını kapatan Avrupa Birliği ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi.

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18/12/2020

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AB seyahat listesini güncelledi

Salgın nedeniyle sınırlarını kapatan Avrupa Birliği ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi. AB dış sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak açılacak.

AB Konseyi, en son 22 Ekim'de güncellediği seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesinin son halini yayımladı.

Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında tamamen kapatılan AB dış sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olacak. Listede yer almayan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

İngiltere listede yok

Söz konusu liste, ülkelerdeki COVID-19 durumuna ve kısıtlayıcı tedbirlere göre tekrar güncellenecek.

Bu durumda, listede yer almayan ve AB'den resmen ayrılan İngiltere'ye de yıl bitimine kadar uygulanan geçiş sürecinin bitmesiyle seyahat kısıtlaması uygulanacak.

18/12/2020 10:27
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TAGS: ab seyahat listesi, haberkıbrıs, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Taylandkoronavirüs,
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