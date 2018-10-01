AB şımartıyor

DHA'dan Sefa Karahasan'ın haberne göre, NET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kıbrıs sorununun dünyanın en kolay çözülecek sorunu olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği'nin (AB) şımarttığı bir Rum var. AB, Rumları şımarttıkça Ada'da çözüm sağlanamıyor" dedi. Tibuk, AK Parti iktidarının yürüttüğü Kıbrıs politikasını da beğendiğini, çözüm yanlısı bir iktidarın olduğunu kaydetti. "Türkiye AB'ye girerse, Türkiye bir kazanırsa AB iki kazanır" diyen Tibuk, "Ama AB'yi yönetenlerde vizyon yok, görüş yok. Bunu görmüyorlar. Kıbrıs konusunda Avrupalıların suçu var. AB sürecinde Kıbrıs konusunu Türkiye'ye karşı kullanıyorlar" diye konuştu.

Hayatını KKTC’de sürdüren Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalar yaptı. Kıbrıs'ta, Federal bir çözümün bulunacağını anlatan Tibuk, "Türkler ve Rumların ortak bir devlet içerisinde yaşaması gerektiğini" belirtti. "Rumlar çok şey istiyor" şeklinde devam eden Tibuk, şöyle dedi: "Rumlar AB tarafından şımartılmış durumda. Rumlar da bu şımarıklık yüzünden, 'biraz daha bekleyelim Türkler azınlık durumuna düşsün. Sonra çözüm yaparız' diyorlar. Kafalarında azınlık bir Türk toplumu görme var. Bu asla olacak şey değildir. Rumların liderleri akıllarını başlarına almalı. Böyle bir çözümün olamayacağını artık görmelidir."

'AB Rumların kulağını çekmeli'

Rumların çözüme yanaşması için AB'nin devreye girmesi gerektiğine işaret eden Tibuk, "Net söylüyorum, AB tarafından Rumların kulağı çekilmelidir. Rumlar çözüm konusunda artık daha fazla uzatma diye uyarılmalıdır. Böyle devam etmez düzen denmelidir" diye konuştu. AB'nin, Yunanistan ve Rumlara karşı sadece 'üye olarak bakmadıklarını' kaydeden Besim Tibuk, "AB, Rumlar ve Yunanlılara hissi yaklaşıyor" dedi. Ada'da doğalgaz bulunduktan sonra çözüm konusunda ümitlendiğini anımsatan Tibuk, şöyle devam etti: "Bu büyük bir olay dedim. AB'liler Rumlara, 'istikbaliniz doğalgaz, çözüm konusunda şu şımarıklığı bir yana bırakın' diyeceklerini zannettim. Yanıldım. AB'liler akıllı davranmak yerine yine hissi davrandı. Rumlara baskı yapılmadı."

'Doğalgazda tek yol Türkiye'

"Ada'daki doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmaktan başka yol yok" diyen Tibuk şunları söyledi; "Yunanistan, israil, Mısır, Rumlar birşeyler yapmaya çalışıyor. Kıbrıs Rum tarafı, Girit, Yunanistan ve İtalya'ya bağlanacak bir boru ha düşünüyorlar. Bu hayaldir. Komedi bir projedir. İsrail ile Türkiye'nin arasının açılmasını fırsat bilenler bu yönde adım atmaktadır. İsrail de, Türkiye'ye karşı Rumlara ve Yunanlılara yanaştı. Türkiye'ye diyorlar ki, 'bizim size ihtiyacımız yok' diyorlar. Bunun olurluluğu yok. Boru hattının bakımı, yatırımı bir masraf. Türkiye üzerinden doğalgazın geçmesinden başka seçenek yok."

'Ada'daki oyun bozulmalı

' İsrail ile ilişkilerin perde gerisinde düzeltilebileceğine işaret de eden Tibuk, "Rumların ve Yunanlıların doğalgaz planı böyle bozulur. İsrail'de akıllı adamlar var" dedi. Tibuk, İsrail'in Filistin'de yaptıklarının affedilir bir yanı olmadığına da dikkat çekti. Tibuk, Ada'da oluşturulacak 'Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kazançlı bir yapı olacağını anlattı. Kıbrıslı Türklerin Türkiye'nin garantisini istediğini ifade eden Tibuk, "Bu belki sadece Kuzey Kıbrıs'ı kapsayan özel bir garanti olur" dedi. "Dünyada Kıbrıs sorunu kadar kolay çözülecek başka sorun yok. Kıbrıs sorunu çözülemiyorsa, hiç bir sorun çözülemez dünyada" yorumunu yapan Tibuk şöyle devam etti; "Paylaşılamayacak ne var ki? Rumlar, 1974'ten sonraki psikolojilerini değiştirmedi. Eğitimleri Türk düşmanlığı üzerine kurulu. Bütün düşünceleri, Türkleri Ada'dan göndermek üzerine."

‘Türkiye sıcak para göndermeli'

Tibuk ayrıca, "Türkiye'nin ekonomisi döviz nedeniyle bozulan Kuzey Kıbrıs'a sıcak para desteği yapması gerektiğini" savundu. Besim Tibuk, "Türkiye'nin Kıbrıs'a büyük para yardımı yapmalı. Buradaki ekonomi canlanmalı. Bir milyar TL verse ne olur ki? Piyasa rahatlar" diye konuştu. Tibuk son olarak Kuzey Kıbrıs'a özel açıklamalar yaptı. "Kuzey Kıbrıs dünyanın en güzel ülkelerinden biridir" diyen Tibuk sözlerini şöyle tamamladı; "Emniyetli, suç oranının çok düşük olduğu bir yer. KKTC'de hiç bir müslüman ülkede olmayan toplum dokusu var. Radikal müslümanlığa taviz vermeyen bir yapı var. Tek liberal demokrasinin olacağı ülke Kuzey Kıbrıs'tır. Buradaki insan dokusu çok açık görüşlüdür. Bağımsız yargı bağımsız bir basın vardır bu ülkede." Sefa KARAHASAN-DHA