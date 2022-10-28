AB sivillere silah satışını düzenleyerek kaçakçılığı engellemek istiyor

Avrupa Birliği (AB), ateşli silahların çetelerin eline geçmesini ve kaçakçılığını engellemek için sivillere satışın yeniden düzenlenmesini teklif etti.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni düzenleme teklifiyle ateşli silahların sivillere yönelik ithalatı, ihracatı ve transit ticaretinde daha sıkı açık ve ortak prosedürler getirilecek.

Ateşli silah üreticileri ve satıcılarının ithalat ve ihracat yetkisine başvurmaları için yeni bir elektronik ruhsat sistemi oluşturulacak. Sistem, AB ülkelerinin veri paylaşımı imkanı sunan ortak gümrük sistemine entegre edilecek.

Kurusıkı silahlar ile göz yaşartıcı gaz atan silahların satışı için daha sıkı teknik standartlar getirilecek. Bu sayede bu tür silahların gerçek mermi atan silahlara dönüştürülmesi daha fazla önlenecek. Yeni standartlara uymayanlar ateşli silah olarak satılabilecek.

Ev yapımı ateşli silahların üretiminin engellenmesi amacıyla "hayalet silah" olarak adlandırılan seri numarasız ve üretimde tam olarak bitirilmemiş silahlar ile bunların parçalarının ticaretine çok sıkı kurallar getirilecek.

"Daha tehlikeli" sayılan ateşli silahları alanlar için son kullanıcı sertifikası oluşturulacak. Böylece bu tür silahların sahiplerinin dışında başkalarının eline geçerek karaborsaya düşmesi önlenecek.

Bir AB ülkesinde ithalat ve ihracat yetkisi başvurusu yapanların başka bir AB ülkesinde daha önce reddedilip edilmedikleri, ilgili makamlar tarafından daha sıkı kontrol edilecek. Bir kişinin başvurusu reddedilirse diğer ülkeler ret konusunda bilgilendirilecek.

Ayracı avcılar ve atış sporu yapanlar içinse basitleştirilmiş ithalat ve ihracat prosedürleri oluşturulacak.

AB ülkelerinde 35 milyon yasal olmayan ateşli silahın sivillerin elinde olduğu tahmin ediliyor. Şengen Bilgi Sistemi'nde 630 bin ateşli silahın da çalınmış veya kayıp olarak kaydı bulunuyor.

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28/10/2022 09:05